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Самара приняла первую "Гонку победителей"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Набережная Волги на один день превратилась в настоящий спортивный кластер, где царила атмосфера здорового азарта и товарищеской поддержки. В Самаре впервые прошел региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного праздника "Гонка победителей". Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, собрало ветеранов боевых действий, героев специальной военной операции и их семьи, чтобы доказать: даже после тяжелых испытаний жизнь продолжается, а спорт объединяет сильнее любых преград.

Общественная организация "Федерация гребного спорта и морского многоборья "Скиф" (Москва) совместно с Фондом "Защитники Отечества" выступили организаторами фестиваля при всесторонней поддержке правительства Самарской области. Партнером выступил Самарский центр протезирования и ортопедии "Без барьеров", который не только оказал помощь в проведении фестиваля, но и подготовил для участников памятные подарки.

Для региона этот праздник стал знаковым событием. Впервые ветераны боевых действий, участники СВО и их дети встали в одну шеренгу не просто как зрители, а как полноценные участники состязаний. Это подчеркнула и руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова:
"Самарская область — это спортивная держава, и Россия — спортивная держава. Мы всегда стараемся, чтобы наши ребята, наши ветераны осваивали новые виды спорта, находили в этом радость и силу для новых побед в жизни".

В борьбу вступили 5 команд, каждая из которых состояла из 9 человек. Участников ждали 7 разнообразных этапов, где ловкость сочеталась с интеллектом, а личная выносливость — с командным взаимодействием.

Программа стартовала с морской комбинированной эстафеты, где бойцам пришлось надевать спасательные жилеты, метать спасательный круг и кранцы, а также бежать с веслом. Затем команды проверили свою тактическую подготовку в лазертаге, померились силой в перетягивании каната и проявили эрудицию в морской викторине. Особый адреналин добавила сборка туристической палатки на скорость, где от каждого из трех участников зависел общий результат.

Безусловно, одним из самых зрелищных испытаний стала гонка на шлюпках ЯЛ-6 на дистанции 200 метров. Для многих выход на воду стал настоящим дебютом. Перед стартом опытные инструкторы тщательно объяснили технику гребли, но главное решение принималось уже на дистанции — именно там решали командный дух и слаженность.

"Это настоящий, реальный вид спорта, в котором принимают участие и взрослые и дети, — отметил президент федерации гребного спорта морского многоборья г. Москва Юрий Зеликович. — Соревнования проходят на всех рангах и уровнях: от первенства России до чемпионатов мира. Сегодня наши участники делают первые шаги в освоении яла, и это здорово".

Завершающим аккордом соревновательной программы стала эстафетная гонка на гребных тренажерах, где каждый член команды выкладывался по максимуму в течение 60 секунд, передавая эстафету товарищу.

Атмосферу праздника создавали не только участники, но и их верные болельщики. Родные и близкие приехали поддержать своих героев из разных уголков Самарской области — Тольятти, Чапаевска и других. Их голоса звучали громче волжских волн, придавая сил спортсменам.

По итогам напряженной борьбы уверенную победу одержала команда из Чапаевска. "Наша команда активно готовилась, тренировалась перед поездкой в Самару, — поделилась эмоциями социальный координатор г. о. Чапаевск Юлия Чебурахина. — Мы приехали исключительно за победой и с самого начала были настроены решительно. Эта победа — итог наших общих усилий!".

После торжественной церемонии закрытия и награждения дипломами и памятными сувенирами состоялось выступление супруги участника СВО — лауреата премии Губернатора Самарской области, обладателя Гран-При и дипломанта всероссийских и международных конкурсов Марии Галайды. Ее проникновенное музыкальное исполнение стало тем самым финальным аккордом, который напомнил всем присутствующим: победа на поле боя начинается с победы в сердце, и такие мероприятия — лучшее тому подтверждение.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

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