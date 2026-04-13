Космос как ДНК страны: для молодежи Самарской области прошли лекции Общества "Знание" о технологическом суверенитете

Общество "Знание" запустило тематическую акцию ко Дню космонавтики во всех регионах страны. Ее участниками станут школьники, студенты, работающая молодежь, родители и представители старшего поколения.

В Самарской области в рамках "Недели космоса" тематические квизы и лекции просветительской организации прошли для молодежи региона. Мероприятия отвечают задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Площадками стали школы и колледжи Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска, Большечерниговского и Сергиевского районов. В том числе в Сызрани лектор Общества "Знание", заместитель директора Центра коммерческого космоса, доцент кафедры программных систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Марина Кременецкая провела лекцию проекта "Знание.Государство" для сотрудников межмуниципального управления МВД.

"Неделя космоса важна не для галочки, а чтобы напомнить: космос - это не фантастика, а наша повседневная жизнь, труд, навигация, связь, безопасность страны. Знание рождает гордость, а гордость - ответственность. Осознав, какой вклад наши соотечественники внесли в мировую историю, мы иначе смотрим на свое дело, свою профессию, свою страну. Нужно, чтобы космос перестал быть чем-то далеким. Особенно для госслужащих - они принимают решения, влияющие на людей. Понимать космическую значимость - равно понимать технологический суверенитет страны. Для Самарской области космос - это ДНК. Наш регион - кузница ракет-носителей. Это наша история, экономика, гордость. Космос здесь начинается. И наша задача - чтобы он здесь не заканчивался", - подчеркнула Марина Кременецкая.

Слушатели узнали, технологический суверенитет - это способность страны самостоятельно разрабатывать, производить и использовать критические технологии без зависимости от внешних поставщиков. Он включает научную независимость, производственную автономию, кадровый потенциал и технологическую безопасность. Россия не закрывается от мира, но хочет сотрудничать на равных. Основные направления для достижения суверенитета: микроэлектроника, программное обеспечение, телекоммуникации, авиастроение, фармацевтика, энергетика, станкостроение и искусственный интеллект. В космической сфере ученые из Института космических исследований РАН разрабатывают научные приборы для межпланетных миссий и участвовали в создании спутника "Чибис-М" для изучения электрических разрядов в атмосфере.

Важную роль играют индустриальные центры компетенций, где бизнес сам заказывает и внедряет отечественное ПО. Например, в нефтегазовой отрасли 84% ИТ-ландшафта уже покрыто российскими программами. Государство поддерживает науку через гранты, субсидии и льготные кредиты. Развивается образование: обновляются программы, открываются лаборатории, студенты получают миллион рублей на стартапы. В итоге технологический суверенитет превратился из вынужденного ответа на санкции в конкурентное преимущество России.

Лекторы просветительской организации, в том числе популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказали школьникам и студентам о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Также состоятся встречи с космонавтами. Например, в рамках профориентационного курса "Россия - мои горизонты" Общество "Знание" проведет цикл мероприятий с экспертами космической отрасли в Санкт-Петербурге и Иркутске.

Кроме того, провести мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки готовых лекций: "Космический путь России", "Первый выход человека в открытый космос", "Животные как первооткрыватели космического пространства", "108 минут, которые изменили мир" и тематический квиз.

Первая российская Неделя космоса проходила 6-12 апреля по всей стране. 29 декабря президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. С 2026 г. будет проходить в указанные даты ежегодно.