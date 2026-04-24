В Самаре будет обустроен сквер и установлен монумент «Матерям погибших героев»

В Самаре стартовал патриотический проект по созданию сквера и установке монумента "Матерям погибших героев".

Глава администрации Октябрьского района Сергей Радько отметил: "Поступила инициатива от АНО "Сердце воина", что было бы символично установить монумент матерям погибших солдат. Сейчас рассматриваем вопрос по размещению".

Первым этапом реализации проекта стал масштабный субботник. Участники мероприятия провели расчистку территории и подготовили площадку в границах улиц Скляренко, Луначарского, Мичурина и пр. Масленникова, на которой в будущем появится сквер. В дальнейшем здесь планируется посадка деревьев и полноценное облагораживание пространства.

Инициатором проекта выступил руководитель АНО "Сердце воина" и участник программы "Школа героев" Сергей Сибилев.

Проект по созданию сквера и установке монумента "Матерям погибших героев" реализуется совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Самарской области при поддержке администрации Октябрьского района города Самары.

Организатором субботника выступила АНОО ДПО "Таволга", партнером проекта стал ООО "Самарский питомник" (Питомник и Садовый Центр Веры Глуховой).

"Обучение в "Школе героев" — это не только лекции и тренинги, но и работа над реальными проектами. Сегодняшнее мероприятие является частью постпроектного сопровождения в проекте "Школа героев". Сергей Евгеньевич Сибилев как участник программы совместно с АНОО ДПО "Таволга" организовал встречу для уборки территории под сквер, который станет напоминанием о подвиге матерей героев. Наша задача — чтобы каждая инициатива участников получила шанс на жизнь. Мы готовы поддерживать их стремление развивать Самарскую область", — отметила начальник отдела реализации проектов АНОО ДПО "Таволга" Анастасия Шепилова.

Создание сквера и монумента — это важный социальный вклад в патриотическое воспитание и укрепление самосознания жителей региона. Новое общественное пространство станет символом глубокого уважения к подвигу защитников Отечества и их семей.