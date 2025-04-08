"Все к лучшему": "Пятёрочка" запустила интерактивный гид по добрым делам

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с благотворительным фондом "Добрый город Петербург" запустила гид по добрым делам "Всё к лучшему". Проект представляет собой интерактивную энциклопедию, где в простой и понятной форме рассказывается, как можно помогать людям, животным и заботиться об окружающей среде. Так добрые дела могут стать полезной привычкой, уверены организаторы.

В сборнике много полезного: статьи о соцпроблемах и инструментах для их решения, экспертные колонки, чек-листы и инструкции по помощи россиянам, находящимся в трудной жизненной ситуации — это тяжелобольные или осиротевшие дети, малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры, бездомные и люди с инвалидностью.

Большой раздел посвящён инициативам по сохранению и защите природы, поддержке приютов для животных и многому другому. Также можно воспользоваться чат-ботом и получить готовые ответы на множество интересующих вопросов. В нем содержится более 150 тематических рубрик, которые составлены на основе экспертных мнений.

Гид по добрым делам "Всё к лучшему" доходчиво объясняет, какая помощь и почему уместна в конкретных обстоятельствах, и предлагает способ действий. Например, что делать, если человек или животное попало в беду, как передать нуждающимся вещи или книги, организовать субботник, стать донором крови или волонтёром, поучаствовать в благотворительности и многое другое.

Проект стал частью программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой", которая является частью ESG-стратегии X5 Group. В разработке социально-интерактивного гида принимали участие эксперты из более 30 благотворительных организаций.

"За годы существования наших "Центров местного сообщества" накопилось огромное количество полезной информации. Все идеи, инструкции и ценные рекомендации, разработанные и придуманные гостями наших магазинов, сотрудниками и партнёрами, должны развиваться и за пределами ЦМС. Для этого в нашем новом социальном навигаторе мы объединили большое число экспертов и неравнодушных людей, которые стремятся заботиться о себе и окружающем мире. Получив удобные, а главное практичные решения и возможности для помощи, каждый сможет выбрать способ, который ему по силам — начиная с базовой сортировки вторсырья и заканчивая волонтёрской деятельностью или организацией собственного фестиваля", — комментирует руководитель направления по устойчивому развитию торговой сети "Пятёрочка" Алина Юхневич.

"Мы видим, что многие горожане хотят жить созидательно: помогать другим по мере возможности, заботиться о природе, вводить полезные привычки. И хотим нас всех в этом поддержать. Наш проект будет подсказывать, что и как можно делать горожанину или жителю посёлка в разных ситуациях. Я надеюсь, что он будет поддерживать желание людей проявлять заботу, даст каждому возможность участвовать в благотворительности и развитии своей территории", — подчеркнула директор по маркетингу благотворительного фонда "Добрый город Петербург" Дарья Буянова.

Узнать подробности о проекте и присоединиться к нему можно на сайте или в чат-боте.