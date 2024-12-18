"Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по проекту строительства небоскребов на Московском шоссе. На них поступили 490 положительных отзывов. Но всего несколько десятков отрицательных мнений взяли перевес. Почему? Публикуем подробности.

Больше небоскребов

Площадка, застройку которой вынесли на обсуждение, входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros - он планировал строительство торгового центра. Власти запретили это делать, и компания продала участки ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", входящее в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре. Вот такой макет представляла ГК девелопера.

Фото: ГК "Новый Дон"

Но теперь, судя по всему, высотную застройку решили приблизить вплотную к Московскому шоссе. Посмотрите примерные границы участка на карте.

СЗ "Мичурина 27" попросил горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно - возведение многоэтажных жилых домов предельной высотой 250 метров. Обсуждение выдалось весьма оживленным.

Сотни "за"

В мэрию поступило 528 отзывов. Большинство - в поддержку проекта, но выглядят они весьма формально: "Положительное мнение". Впрочем, было и два развернутых:

"Хочу поддержать проект. Статус современного, продвинутого мегаполиса появляется не сам по себе, а благодаря реализации в том числе таких проектов. Поэтому строительство небоскребов, метро, других амбициозных объектов - это то, что отвечает запросам современного города, устремленного в будущее. И это хорошо, что в Самаре находятся деловые люди, которые понимают это и стремятся в нынешних сложных условиях город развивать. Застройка указанной территории не нанесет вреда исторической части. При этом было бы очень хорошо, если бы застройщик принял участие в реставрации памятника истории и культуры, который размещается на территории бывших Линдовских казарм".

"Проект по строительству небоскребов в 75 этажей на месте 4 ГПЗ очень одобряю. Это намного повысит престиж Самары и туристическую привлекательность".

"Город погряз в подобных гетто"

Отрицательных мнений было гораздо меньше, но противники проекта привели массу аргументов в поддержку своей точки зрения. Большинство сошлись во мнении, что строительство небоскребов спровоцирует транспортный коллапс в этом микрорайоне и существенно увеличит нагрузку на социальные объекты. Вот самые интересные отзывы:

"Чтобы придумать такой кошмар в 2024 году - нужно было потрудиться. Похоже на курсовые проекты 30-летней давности, выполненные двоечниками архитектурного факультета. Казалось бы, наконец-то в нашем городе начали появляться достойные современные объекты, но, похоже, показалось… Если ЭТО реализуют - искренне жаль город, и в особенности тех его жителей, кому придется лицезреть ЭТО из окна".

"Общемировая практика показывает, что плотная высокая застройка не решает проблем городского и социального планирования. Данный проект вызовет множество проблем. Уже на данный момент соседние улицы находятся в постоянных пробках, улицы не расширяются, соответственно, транспортная проблема будет иметь более серьезный характер. Данный застройщик не отличается оригинальной и интересной архитектурой - визуально это жилье супер-эконом-класса. То же будет с данным проектом, только это будет очень сильно влиять на облик города со всех сторон - со стороны воды, заездов и смотровых точек города. Мы должны ответственно относиться к тому, что будет служить доминантой в панораме Самары. Бездушных, высокоэтажных монолиток уже хватает со всех сторон, можно наблюдать ЖК "Рассвет" и рядом стоящие с ним монолитные ужасные гиганты, которые начинают определять визуальную составляющую города. Далее, в рамках российской действительности - у нас не высокая плотность населения, чтобы решать проблему жилья таким образом. Это решает проблемы городов и стран с маленькой территорией, у нас нет такой проблемы, поэтому целесообразность, кроме коммерческой выгоды, неясна".

"Предлагаемые решения полностью не соответствуют задачам по развитию города. Многоэтажная жилая застройка в соответствии с действующими градостроительными нормативами потребует создания дополнительных объектов социального обеспечения (школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты). Однако проект предполагает создание школы на сопредельном участке за счет застройки территории существующего стадиона "Торпедо". Это в условиях серьезного дефицита спортивных и рекреационных пространств недопустимо! Кроме того, реализация проекта создаст дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру и еще сильнее усложнит ситуацию с автомобильными заторами на дорогах. Учитывая расположение участка между критически важными городскими магистралями (ул. Ново-Садовая и Московское шоссе) реализация подобного решения создаст несоизмеримо большие проблемы для всего города на долгие годы, чем эффект от введенного нового жилья. К тому же сама идея строительства дорогого высотного жилья в текущих условиях высокой ставки по ипотечным кредитам выглядит, по меньшей мере, недальновидно. У нашего города много примеров, когда чрезмерный оптимизм застройщика превращался в незавершенный объект или непроданные площади. Архитектурно-планировочные решения проекта не выдерживают никакой критики и полностью не соответствуют городским задачам и масштабу территории".

Фото: Волга Ньюс

"Считаю проект не сбалансированным по отношению к городу, отклонение от предельных параметров - недопустимым, проект необходимо доработать с аналитикой в профессиональном экспертном сообществе архитекторов и специалистов по градостроительству. Он создает негативную репутацию органам власти со стороны общества. Город погряз в подобных гетто, создающих большое количество социальных проблем для граждан".

"Считаю, что одобрять проект нельзя, т.к. это ухудшает условия для проживающих в районе жителей. Планируемое количество парковок не учитывает постоянно растущее число горожан-автовладельцев. Существующие дороги не справляются с потоком машин. Результатом исполнения проекта станет увеличение размера пробок. Прогулочная зона для такого количества жителей недостаточна. В настоящее время районная поликлиника перегружена. Необходимо строительство современной поликлиники, по типу тех, что в последнее время вводятся в Москве. В школах города ученики учатся во вторую смену со 2 класса. Считаю, что в районе необходимо строить полноценную школу, и не одну. В районе недостаточно мест для занятий спортом, а также мест для занятия детей в различных кружках, в т.ч. музыкальных".

Многие противники проекта высказали предложение о том, что планы по застройке территории ГПЗ-4 необходимо обсудить на градостроительном совете при губернаторе. Среди них - архитектор, урбанист Ирина Фишман, которая некоторое время назад стала советником главы региона Вячеслава Федорищева. Вот ее отзыв:

"Это знаковая для города территория с памятниками промышленной архитектуры. Проект предлагает очень примитивную застройку безликими квадратными метрами, не предусматривая ни уплотнения УДС (между перекрестками сейчас около 1,5 км - это бывший завод, огромный квартал), ни обеспечения социальной инфраструктурой. Такие проекты нужно обсуждать на градсовете при губернаторе!"

Вред для города

Огромный отзыв оставило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Оно привело несколько доводов о том, почему нельзя разрешать реализацию данного проекта. Среди них - слабая архитектура без учета современных тенденций.

"Застройка подобной высоты и плотности во всех крупных городах РФ, не говоря о столицах, всегда оценивается с помощью ландшафтно-визуального анализа (ЛВА). Данная территория - знаковая для города площадка. Она находится в географическом центре, и для нее необходим такой же подход, чтобы понимать, как застройка этой локации повлияет на панорамные раскрытия Самары, в том числе со стороны Волги. Силуэт нашего города с реки служит его визитной карточкой для сотен проходящих мимо города туристических судов. Застройка такой знаковой локации не должна быть анонимной. Она достойна проведения открытого конкурса и привлечения к проектированию выдающихся мастеров архитектуры и градостроительства", - отметили представители общества.

Также градозащитники акцентировали внимание на том, что на площадке находится объект культурного наследия регионального значения - корпус комплекса артиллерийских казарм 1910 г. постройки. По их мнению, при такой застройке он полностью потеряется, а может и разрушиться от вибраций при устройстве фундаментов для жилых высоток в такой близости от него. Два аналогичных корпуса уже утеряны - их снесли в 2015 году.

Фото: ГК "Новый Дон"

Члены ВООПИиК обратили внимание и на то, что заявка проекта на превышение допустимых параметров высоты застройки "абсолютно не обоснована". По их мнению, при заявленной этажности в разы увеличится плотность населения района, что крайне отрицательно скажется на транспортной ситуации, потребует огромного числа новых мест в школах, детских садах и поликлиниках, где и сегодня уже наблюдается дефицит и очереди.

"Между тем проект не предусматривает обеспечения будущих жителей запланированных в нем многоэтажек объектами социальной инфраструктурой в полной мере. Он не предусматривает новых улиц, оставляя огромную территорию непроницаемой", - говорится в отзыве ВООПИиК. - Кроме того, такой подход - "высотка в чистом поле" - не формирует ни активного уличного фронта, ни безопасного со-масштабного человеку двора, как это делает, например, периметральная среднеэтажная застройка. Подобные решения уже многие десятилетия не практикуются в развитых странах и передовых в градостроительном отношении городах РФ, как вредоносные для города. Они ничего не дают городу, но лишь паразитируют на сложившейся инфраструктуре, постепенно убивая ее".

Положительные мнения не зачли

Градозащитники рекомендовали властям снять проект с публичных слушаний и направить его на экспертное обсуждение в рамках градсовета при губернаторе. И чиновники городской администрации встали на этот путь. Как оказалось, среди участников общественных обсуждений не было граждан, которые постоянно присутствуют в районе. Те, что поступили, учитываться, судя по всему, не будут (кроме отрицательных).

"Рекомендовано учесть отрицательные мнения иных участников общественных обсуждений, а также замечания и предложения Самарской региональной организации Союза архитекторов России и реготделения ВООПИиК, так как они содержат конкретные замечания и предложения", - говорится в заключении за подписью главы департамента градостроительства Виталия Демидова.