На площадке специализированной выставки "Комфортная городская среда" состоится Инвестиционный форум

18–20 марта 2026 года в Самаре пройдет Инвестиционный форум ИНВЕСТФЕСТ, организаторами мероприятия выступают Национальная Ассоциация Инвесторов (НАИ.РФ), министерство градостроительства Самарской области и выставочная компания "Экспо-Волга".

Мероприятие пройдет в выставочном центре "Экспо-Волга" (г. Самара, ул. Мичурина, 23А) на площадке IV Межрегиональной специализированной выставки-форума "Комфортная городская среда", которая является ведущим отраслевым событием Самарского региона, посвящённым вопросам развития городской инфраструктуры, благоустройства и повышения качества жизни в городах.

В Самаре соберутся: учредители и руководящий состав инвестиционных компаний, крупнейшие федеральные и региональные специализированные застройщики и девелоперы, строители инфраструктурных и промышленных проектов, руководители дивизионов ПАО "Дом.РФ", АО "Корпорация Туризм.РФ", туриндустрии, руководители муниципальных образований региона, а также общественных бизнес-объединений.

В программу мероприятия включена презентация градостроительной политики Самарского региона, презентация предложений по проектам КРТ, портфеля инвестиционных возможностей области, стратегий и перспективных проектов для инвестирования.

Участники ИНВЕСТФЕСТА смогут получить ответы на все интересующие вопросы у представителей власти, принимающих решения в профильном направлении, а также ознакомиться с работой институтов поддержки бизнеса на территории Самарской области.

Кроме того, программа мероприятия затронет важнейшие актуальные вопросы, такие как:

комплексное развитие территорий

инвестиции в инфраструктуру

благоустройство общественных пространств

жилищно-коммунальное хозяйство

обеспечение безопасности

охрана окружающей среды и экологическая устойчивость

внедрение передовых технологий "умного города"

Вход для специалистов — бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

Даты проведения: 18–20 марта 2026.

Время работы: 18–19 марта с 10:00 до 18:00, 20 марта с 10:00 до 15:00.

Место проведения: ВЦ "Экспо-Волга", Самара, ул. Мичурина, 23А.