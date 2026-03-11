МТС прокачала связь 4G на родине известного биатлониста Эдуарда Латыпова

Цифровая экосистема МТС в рамках масштабной программы развития мобильной сети в Самарской области вывела в эфир 7 новых базовых станций в Камышлинском районе. В результате проведенных работ на телеком-оборудовании, качественная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны 3000 жителям муниципалитета.
Новые площадки выведены в эфир в селах Новое Ермаково, Русский Байтуган, Чулпан, Никиткино, Старое Усманово, Степановка и Новое Усманово. Связь поколения 4G охватывает как жилые массивы малых населенных пунктов, так и ключевые социальные объекты: школы, ФАПы, библиотеки, магазины, отделения почты и сельские клубы. Качественная связь LTE позволит сельским жителям дистанционно учиться и работать, пользоваться банковскими приложениями и другими цифровыми сервисами, а также смотреть онлайн на высоких скоростях фильмы, сериалы и трансляции гонок по биатлону, в которых выступает Эдуард Латыпов — местный именитый спортсмен, который завоевал три Олимпийские медали в Пекине. Свое детство Латыпов провел в Камышлинском районе, где начинал свои первые шаги в биатлоне. Сейчас в Камышле биатлонистов готовят на территории лыжно-биатлонного комплекса "БЕРКУТ", где также доступна качественная связь от МТС.
"Камышлинский район разделен трассой М5, которая связывает между собой не только муниципалитеты, но и сразу несколько регионов в этой локации: Самарскую область, Оренбуржье, Татарстан и Башкортостан. Наше новое бесшовное покрытие 4G обеспечивает устойчивую голосовую связь как в селах, так и на логистических путях. Кроме того, наличие LTE обеспечивает доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая значительно улучшает качество звука и скорость дозвона", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
