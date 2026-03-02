В озябший мир придет весна: Wink представляет согревающие мартовские премьеры

Афиша мартовских премьер видеосервиса Wink впечатляет разнообразием, словно погода в первый весенний месяц. Внутри как продолжение полюбившихся хитов, так и предчувствие новых киновпечатлений. Теплые семейные, легкие комедийные, яркие романтичные или немного леденящие кровь истории помогут встретить весну в хорошем настроении и тонусе.

Wink начинает весну с любви. Именно она — в центре нового сериала из линейки Wink Originals "Гордость" (16+). Главная героиня Алана (Алана Чочиева) строит гастрономическую карьеру повара в столичном ресторане. Но отец мечтает выдать ее замуж и требует, чтобы девушка вернулась домой в Осетию. Алана придумывает "рецепт": привезти заведомо "неудачного" жениха из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс (Алексей Онежен) — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях. Показ этой романтической комедии стартует в видеосервисе 5 марта.

В первый весенний месяц выходит еще один сериал из линейки Wink Originals — продолжение истории четырех друзей-решал из 1990-х, которые волею случая оказываются в настоящем времени. События в "Отмороженных 2" (18+) разворачиваются спустя три года. Что изменилось за это время? Фил (Влад Коноплёв) и Нейман (Даниил Спиваковский) по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. Ноль (Ян Цапник) купил себе кресло депутата и успел осложнить жизнь всем друзьям Фила. Но прежними остались искренность, ностальгический юмор и харизматичные герои. Сериал уже доступен в видеосервисе.

Какой зритель не мечтает заглянуть на съемочную площадку? Wink дает такую возможность! Правда, площадка не совсем стандартная. Комедийный сериал телеканала ТНТ "Мотай!" (16+) расскажет про тюремную киностудию, которая запускает съемки местных блокбастеров в условиях ограниченной свободы. В центре сюжета — начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин), который мечтает вырваться в столицу и делает ставку на кино. В его распоряжении уже есть лучшие кадры, ведь среди новых заключенных оказался известный московский режиссер Матвей Селюжицкий (Константин Крюков), который получает кличку Мотор и начинает переснимать культовые голливудские боевики. Результат этих съемок уже доступен зрителям.

Среди отечественных новинок, которые видеосервис Wink подготовил для зрителей в марте, — сразу два проекта телеканала СТС. Главный герой комедийного сериала "Цезарь" (16+) Геша (Михаил Трухин) — ничем не примечательный охранник и глава обычной семьи. Окружающие над ним постоянно подрунивают, и Гешу не покидает ощущение, что он не добился ничего стоящего. Однако самооценка его меняется, когда он узнает о своем прадедушке, полковнике Цезаре. Ничего, что ударение в звучной фамилии падает на второй слог, Геша уверен, что он — потомок того самого знаменитого римлянина. А значит, теперь и его ждут великие дела. Во втором сезоне фантастического сериала "Граница миров" (16+) сотрудники одноименной секретной службы сталкиваются с новыми вызовами и начинают большое расследование: границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своем пути. Трудностей добавляют и личные проблемы: Людмила Николаевна (Анна Снаткина) внезапно получает новое тело, а Лёха (Даня Киселёв) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу, которая претендует на его сердце.

География мартовских премьер охватывает и зарубежные новинки. Зрители увидят нашумевший психологический триллер "Горничная" (18+). Бывшая заключенная Милли (Сидни Суини) устраивается горничной в богатый дом Винчестеров, где сталкивается с истеричной хозяйкой Ниной (Аманда Сейфрид) и обаятельным мужем Эндрю (Брэндон Скленар), но вскоре понимает, что за безупречным фасадом скрываются опасные тайны, а роли жертвы и агрессора постоянно меняются. К тому же собственное прошлое тоже посылает ей сигналы, от которых становится жутко.

Больше саспенса добавит триллер "Возвращение в Сайлент Хилл" (18+). Спустя 20 лет после первой экранизации психологический хоррор Кристофа Гана возвращается к культовой франшизе. Таинственное письмо от умершей возлюбленной зовет Джеймса Сандерленда (Джереми Ирвин) обратно в Сайлент Хилл — город, где реальность переплетается с кошмарами. Спустившись на его туманные и измененные улицы, Джеймс сталкивается с чудовищами, ужасами прошлого и собственными внутренними страхами, постепенно раскрывая пугающую правду о событиях, которые его сломали. Картина доступна в видеосервисе Wink с 3 марта.

Перевести дух позволит фильм американского классика Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" (18+). Три новеллы, входящие в него, исследуют сложные, отстраненные отношения между взрослыми детьми и родителями. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по-душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым. Традиционно Джармуш собрал в своей картины любимых артистов, среди которых — Том Уэйтс, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг и Кейт Бланшетт. Фильм доступен с 3 марта.

Ну, а идеальной историей для всей семьи станет премьера анимационного фильма "Кролецып и Сурок Времени" (6+). Главный герой Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется в новое путешествие со своими друзьями, скунсихой Мэг и черепахой Эйб. Компания находит легендарный артефакт и расшифровывает с его помощью древнюю карту, которая приведет их в место, способное изменить мир. Мультфильм уже можно посмотреть на Wink.