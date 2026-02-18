16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

MiXX занял первое место в рейтинге мультиподписок по наполнению контентом — Frank RG

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, укрепил позиции на рынке мультиподписок: MiXX стал лучшим по наполнению контентом — таков вывод аналитической компании Frank RG. Высокая оценка стала результатом стратегии компании предлагать лучший оффер в каждой категории сервисов и постоянно актуализировать наполнение под запрос клиента. Индекс лояльности NPS мультиподписки MiXX превышает 55% — это наивысший показатель среди всех коммерческих продуктов Т2.

Фото: Pheelings media/Shutterstock

Эксперты Frank RG учитывали наполненность мультиподписок развлекательными сервисами и контентом. В итоге аналитики присудили подписке MiXX (версия М) первое место в рейтинге оценки сервисов с контентом. При анализе онлайн-кинотеатров эксперты проверяли наличие в подписке самых популярных фильмов и сериалов по рейтингу фильмов "Кинопоиска" и индексу "Кинопоиск Pro". В оценке онлайн-библиотек учитывали количество книг из Всероссийского книжного рейтинга. Кроме того, аналитики измерили удовлетворенность клиентов конкретными сервисами. Они проанализировали ответы респондентов онлайн-опроса и оценили, насколько пользователи довольны музыкальными сервисами, доступными в MiXX. В итоговую оценку вошли сервисы из базового предложения подписки и дополнительные опции, доступные для покупки со скидкой или кешбэком.

Высокая оценка наполнения контентом подтверждает успешную реализацию миссии мультиподписки MiXX: предлагать лучший оффер в каждой категории. Такая стратегия принесла подписке максимальный индекс лояльности NPS в продуктовом портфеле Т2 — более 55%. Мультиподписка доступна не только клиентам Т2, но и любым пользователям: за два года число неабонентов выросло в 5 раз.

На данный момент MiXX включает три крупнейших онлайн-кинотеатра, сервисы электронных и аудиокниг, музыкальные платформы, а также возможности получать выгоду с покупок, доставок и других востребованных у клиентов услуг. Преимуществом продукта является механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни.

По данным экспертов Frank RG, сегодня мультисервисными подписками пользуется 62 миллиона уникальных клиентов, которым принадлежит около 117 миллионов аккаунтов. Ядро аудитории составляют городские жители в возрасте до 44 лет. Доля платящих за сервисы за год выросла на 7 п. п. и составила 66%.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы действительно сделали наполненность подписки и актуальность сервисов своим стратегическим приоритетом. Мы постоянно пересобираем список партнеров, "чистим" наполнение продукта и предлагаем клиентам только самое полезное и интересное. Рейтинг Frank RG фиксирует результат этого подхода: MiXX дает наиболее насыщенный и качественный оффер на рынке. Благодаря отбору лучших предложений в каждой категории у подписки самый высокий NPS в компании и все большая востребованность среди неабонентов. На 2026 год у нас большие планы по расширению состава подписки, запуска новых версий и выхода на новые рынки".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Мы изначально создавали MiXX как полноценную цифровую экосистему, которая базируется на силе лидеров рынка. Формируя наполнение подписки, команда Т2 детально анализировала повседневные сценарии и реальные запросы клиентов, чтобы предложить максимально релевантный и востребованный набор сервисов. Такой подход позволил MiXX занять лидерскую позицию в рейтинге Frank RG — за результатом стоят десятки тысяч клиентов, которые оценили удобство MiXX и ее выгоду в реальной жизни".

