Инвестиции Экономическая политика

Инвестор вложит 6 млрд рублей в строительство складов около Самары

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. на территории логистического парка "Преображенка-2", расположенного в Волжском районе, начнется строительство нового крупного логистического комплекса. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в МАХ, соответствующее инвестиционное соглашение подписано с новым резидентом парка.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Новый комплекс будет состоять из двух зданий площадью 40 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей. Предполагается, что будет создано 250 новых рабочих мест.

"Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". На их территории развивают свою деятельность 78 компаний, 4 стали резидентами в прошлом году. В общей сложности в свои проекты они инвестировали более 49 млрд рублей. А это, в свою очередь, и новые рабочие места, и существенное пополнение доходов областного бюджета", - написал также губернатор.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

