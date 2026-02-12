Инвестор вложит 6 млрд рублей в строительство складов около Самары

В 2026 г. на территории логистического парка "Преображенка-2", расположенного в Волжском районе, начнется строительство нового крупного логистического комплекса. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в МАХ, соответствующее инвестиционное соглашение подписано с новым резидентом парка.

Новый комплекс будет состоять из двух зданий площадью 40 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей. Предполагается, что будет создано 250 новых рабочих мест.

"Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". На их территории развивают свою деятельность 78 компаний, 4 стали резидентами в прошлом году. В общей сложности в свои проекты они инвестировали более 49 млрд рублей. А это, в свою очередь, и новые рабочие места, и существенное пополнение доходов областного бюджета", - написал также губернатор.