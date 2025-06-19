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Губернатор Власть и политика

В Самаре федеральный инвестор построит новый гостиничный комплекс

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве региона с группой "Эталон". Планируется, что инвестор построит около стадиона "Солидарность Самара Арены" многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Группа "Эталон" - один из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания охватывает 35 регионов России, реализуя проекты жилой недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах страны. За 38 лет группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 9,2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Теперь группа "Эталон" начинает работу в Самарской области. Компания намерена построить в столице региона около стадиона "Солидарность Самара Арена" современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания. Общая площадь - свыше 100 тыс. кв. м. Объем инвестиций - 21 млрд рублей. Завершить проект планируется до 2032 года. Соглашение о реализации этого проекта на ПМЭФ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент группы "Эталон" Михаил Бузулуцкий.

"Соглашение с группой "Эталон" - это для Самарской области шаг в развитии современной городской инфраструктуры, улучшении качества жизни населения, а также повышении инвестиционной привлекательности региона, - сказал Вячеслав Федорищев. - Реализация проекта обеспечит комфорт для гостей и жителей региона, простимулирует развитие смежных отраслей, будет способствовать дополнительному росту туристической привлекательности Самарской области. Мы высоко ценим доверие и профессионализм группы "Эталон" и уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства, способствующего устойчивому развитию территории и росту экономики региона".

Михаил Бузулуцкий, президент группы "Эталон", отметил важность сотрудничества с Самарской областью.

"Рост внутреннего туризма и деловой активности в России повышает спрос на качественные гостиничные решения и комфортабельные апартаменты. Самара, расположенная на живописных берегах Волги, идеально подходит для такого проекта, - подчеркнул Михаил Бузулуцкий. - Наш комплекс объединит функциональность отеля с преимуществами апартаментов длительного проживания, создав современное пространство для гостей и жителей региона. Это не только отвечает рыночным трендам, но и вносит вклад в развитие инфраструктуры Самарской области".

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Последние комментарии

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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