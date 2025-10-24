У замка и на Кашпире: в Самарской области предлагают 4 участка под глэмпинги

Самарские власти опубликовали инвестиционное предложение по созданию модульных средств размещения. Речь идет о глэмпингах.
Чиновники отмечают, что объем турпотока в Самарской области с 2021 года вырос в 2 раза — до 4,1 млн человек. При этом имеет место общероссийский тренд на глэмпинг и экологичный туризм, который пришел на смену традиционному "палаточному" отдыху.
Целевая аудитория таких мест размещения:
- городские жители 25-45 лет, ищущие комфортный отдых на природе ("цифровой детокс");
- молодые семьи с детьми;
- поколение Z и миллениалы, для которых важен "инстаграмный" вид локации.
Под реализацию проектов чиновники готовы выделить 4 земельных участка. Один из самых лакомых находится в селе Хрящевка: на берегу Волги и всего в нескольких кварталах от знаменитого замка Гарибальди. Площадь составляет 3,77 га.
В Сызрани инвесторам также предлагают волжское побережье, на Кашпире. Но участок гораздо больше — 73,77 га. Местность там холмистая и очень живописная.
Также под глэмпинг власти готовы выделить участок площадью 60 га в Новокуйбышевске.
Эти три площадки находятся в государственной собственности. Инвесторам готовы предоставить их в аренду без торгов по ставке 0,075% от кадастровой стоимости.
Но кроме них в инвестпредложение включили базу отдыха "Березка", которая располагается в Муранском бору (Шигонский район), на берегу реки Уса. Она находится в частной собственности. Продают площадку по цене 400 тыс. рублей за 0,1 га.
Необходимый объем инвестиций установили в диапозоне от 4,6 до 32 млн рублей. При этом стоимость модульного дома в Самарской области под ключ варьируется от 1,5 до 2 млн рублей за здание площадью 44 кв. метров.
Срок окупаемости, согласно расчетам регионального агентства по привлечению инвестиций, составит 1,5-3 года, а ежемесячная чистая прибыль — в 250-600 тыс. рублей. Власти готовы предоставить бизнесменам налоговые и иные льготы при соответствии определенным критериям. Посмотрите.
