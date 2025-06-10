Вице-губернатор Антон Емельяненко провел встречу с резидентами ОЭЗ "Тольятти"

В особой экономической зоне "Тольятти" прошла рабочая встреча вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко с представителями компаний-резидентов. Участники обсудили вопросы, связанные с развитием предприятий и инфраструктуры ОЭЗ.

Во встрече приняли участие специалисты предприятий "Озон Фарм", "ПК Фитнес Фуд", "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", "Лайтинг Солюшнс", "Пенный берег".

"Мы постоянно работаем над совершенствованием инвестиционного климата в Самарской области и делаем это, находясь в постоянном диалоге с бизнесом, учитывая ваши идеи и предложения. Нам важно делиться с вами актуальными планами в сфере инвестиционной политики и государственной поддержки", — обратился к участникам встречи Антон Емельяненко.

Один из актуальных вопросов встречи стала организация муниципальных и межмуниципальных маршрутов для проезда сотрудников предприятий ОЭЗ Тольятти. Еще одно важное направление работы — развитие сопутствующей инфраструктуры — гостиниц и общежитий за счет привлечения частных инвестиций.

После совещания вице-губернатор Антон Емельяненко и исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев посетили предприятие "Озон Фарм". Жигулевская ГК "Озон Фармацевтика", представленная во всех фармацевтических нишах, разместила в ОЭЗ сразу три предприятия. Завод "Озон Фарм" выпускает готовые лекарства для рынка региона и страны, развивается в статусе резидента ОЭЗ с 2014 года.

"Такие встречи полезны не только для бизнеса, но и, в первую очередь, для власти, чтобы знать о проблемах предпринимателей, — отметил Иван Манаев. — Многие сталкиваются с вызовами, которые выходят за рамки полномочий управляющей компании. Во время очного общения можно найти эффективные инструменты для решения стоящих перед бизнесом задач".

ОЭЗ "Тольятти" входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны — по итогам 2024 г. ОЭЗ Самарской области заняла третью строчку VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Резидентами главной региональной инвестплощадки сегодня являются 39 российских и зарубежных компаний. По итогам 2024 г. инвесторы вложили в свои проекты 16 млрд руб. — это на 41% больше, чем годом ранее.

В планах правительства региона — запустить третью очередь в 2026 г. и начать проектирование четвертой очереди особой экономической зоны. Такое поручение дал команде минэкономразвития региона губернатор Вячеслав Федорищев. "В 2025 году планируем запустить здесь пять производств. Параллельно ведем переговоры с новыми инвесторами. Приоритет — высокотехнологичным проектам", — отмечал ранее глава Самарской области.

Создание комфортных условий для бизнеса в регионе ведется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".