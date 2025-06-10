16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вице-губернатор Антон Емельяненко провел встречу с резидентами ОЭЗ "Тольятти" Предпринимателям Самары расскажут о возможностях заработка с помощью франшизы На ПМЭФ Самарская область планирует подписать соглашения на 200 млрд рублей Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение "Лукойл" построит зеркальные АЗС на трассе "Обход Тольятти"

Инвестиции Экономическая политика

Вице-губернатор Антон Емельяненко провел встречу с резидентами ОЭЗ "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В особой экономической зоне "Тольятти" прошла рабочая встреча вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко с представителями компаний-резидентов. Участники обсудили вопросы, связанные с развитием предприятий и инфраструктуры ОЭЗ.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 Во встрече приняли участие специалисты предприятий "Озон Фарм", "ПК Фитнес Фуд", "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", "Лайтинг Солюшнс", "Пенный берег".

"Мы постоянно работаем над совершенствованием инвестиционного климата в Самарской области и делаем это, находясь в постоянном диалоге с бизнесом, учитывая ваши идеи и предложения. Нам важно делиться с вами актуальными планами в сфере инвестиционной политики и государственной поддержки", — обратился к участникам встречи Антон Емельяненко.

Один из актуальных вопросов встречи стала организация муниципальных и межмуниципальных маршрутов для проезда сотрудников предприятий ОЭЗ Тольятти. Еще одно важное направление работы — развитие сопутствующей инфраструктуры — гостиниц и общежитий за счет привлечения частных инвестиций.

После совещания вице-губернатор Антон Емельяненко и исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев посетили предприятие "Озон Фарм". Жигулевская ГК "Озон Фармацевтика", представленная во всех фармацевтических нишах, разместила в ОЭЗ сразу три предприятия. Завод "Озон Фарм" выпускает готовые лекарства для рынка региона и страны, развивается в статусе резидента ОЭЗ с 2014 года.

"Такие встречи полезны не только для бизнеса, но и, в первую очередь, для власти, чтобы знать о проблемах предпринимателей, — отметил Иван Манаев. — Многие сталкиваются с вызовами, которые выходят за рамки полномочий управляющей компании. Во время очного общения можно найти эффективные инструменты для решения стоящих перед бизнесом задач".

ОЭЗ "Тольятти" входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны — по итогам 2024 г. ОЭЗ Самарской области заняла третью строчку VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Резидентами главной региональной инвестплощадки сегодня являются 39 российских и зарубежных компаний. По итогам 2024 г. инвесторы вложили в свои проекты 16 млрд руб. — это на 41% больше, чем годом ранее.

В планах правительства региона — запустить третью очередь в 2026 г. и начать проектирование четвертой очереди особой экономической зоны. Такое поручение дал команде минэкономразвития региона губернатор Вячеслав Федорищев. "В 2025 году планируем запустить здесь пять производств. Параллельно ведем переговоры с новыми инвесторами. Приоритет — высокотехнологичным проектам", — отмечал ранее глава Самарской области.

Создание комфортных условий для бизнеса в регионе ведется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6