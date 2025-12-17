В индустриальный парк "Самара" хотят привлечь инвестиции на 30 млрд рублей

Власти Самарской области намерены привлечь 30 млрд руб. инвестиций в индустриальный парк "Самара", который планируется построить около ТЦ "Мега". Об этом в интервью "Волга Ньюс" сообщил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Павел Финк.

"По этому объекту в ноябре 2026 года мы должны закончить экспертизу проектно-сметной документации. Общая площадь земельного участка составляет 204,7 га. Планируем, что здесь будет создано порядка трех тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций составит более 30 млрд рублей. О конкретных резидентах пока рано рассказывать, но к нам практически ежедневно приходят инвесторы, которые говорят, что готовы создавать производство, вопрос только в площадях", - рассказал он.

Напомним, реализацией проекта по созданию индустриального парка "Самара" занимается АО "Промышленные парки". Индустриальный парк будет расположен за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". Резидентов он должен принять в 2026-2027 гг. и будет ориентирован на предприятия электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой и строительной отраслей.