16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В индустриальный парк "Самара" хотят привлечь инвестиции на 30 млрд рублей От автокомпонентов до медицины: как инвестплощадки региона привлекают миллиарды В Самаре предложили построить многоуровневые паркинги "Волжским термам" выделят еще один участок под вторую очередь комплекса с аквапарком В Самаре выставили на продажу реальное училище и дом Сурошникова

Инвестиции Экономическая политика

В индустриальный парк "Самара" хотят привлечь инвестиции на 30 млрд рублей

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти Самарской области намерены привлечь 30 млрд руб. инвестиций в индустриальный парк "Самара", который планируется построить около ТЦ "Мега". Об этом в интервью "Волга Ньюс" сообщил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Павел Финк.

"По этому объекту в ноябре 2026 года мы должны закончить экспертизу проектно-сметной документации. Общая площадь земельного участка составляет 204,7 га. Планируем, что здесь будет создано порядка трех тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций составит более 30 млрд рублей. О конкретных резидентах пока рано рассказывать, но к нам практически ежедневно приходят инвесторы, которые говорят, что готовы создавать производство, вопрос только в площадях", - рассказал он.

Напомним, реализацией проекта по созданию индустриального парка "Самара" занимается АО "Промышленные парки". Индустриальный парк будет расположен за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". Резидентов он должен принять в 2026-2027 гг. и будет ориентирован на предприятия электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой и строительной отраслей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4