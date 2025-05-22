"Лукойл" построит зеркальные АЗС на трассе "Обход Тольятти"

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение губернатора о реализации инвестиционного проекта ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" на территории региона. Компания построит зеркальный автозаправочный комплекс на платной трассе "Обход Тольятти".
Как указано в документе, для реализации проекта "Лукойлу" выделят в аренду без проведения торгов два земельных участка в районе села Бичевная, которые расположены по обе стороны от трассы. Площадь каждого составляет 11,9 тыс. кв. метров.
Трассу "Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".
Движение по "Обходу Тольятти" запустили летом 2024 года. Одной из проблем как раз называлось отсутствие АЗС на трассе. Поэтому власти практически сразу опубликовали соответствующие инвестпредложения. Всего чиновники предлагают построить 8 АЗС на трассе. Посмотрите карту.
Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). В составе должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана