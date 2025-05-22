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Инвестиции Экономическая политика

"Лукойл" построит зеркальные АЗС на трассе "Обход Тольятти"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение губернатора о реализации инвестиционного проекта ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" на территории региона. Компания построит зеркальный автозаправочный комплекс на платной трассе "Обход Тольятти".

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как указано в документе, для реализации проекта "Лукойлу" выделят в аренду без проведения торгов два земельных участка в районе села Бичевная, которые расположены по обе стороны от трассы. Площадь каждого составляет 11,9 тыс. кв. метров.

Трассу "Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Движение по "Обходу Тольятти" запустили летом 2024 года. Одной из проблем как раз называлось отсутствие АЗС на трассе. Поэтому власти практически сразу опубликовали соответствующие инвестпредложения. Всего чиновники предлагают построить 8 АЗС на трассе. Посмотрите карту.

Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). В составе должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок.

 

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