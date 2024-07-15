Стали известны правила проезда по трассе "Обход Тольятти" и Климовскому мосту

В Самарской области в скором времени обещают открыть новую трассу "Обход Тольятти", в состав которой входит мост через Волгу. Проезд по дороге будет платным. К тому же будут действовать некоторые ограничения. Волга Ньюс собрал всю информацию об особенностях работы новой дороги.

В объезд пробок

Строительство объекта стартовало в 2019 году в рамках государственно-частного партнерства. Региональное правительство заключило соглашение с концессионной компанией "Обход Тольятти". Важность проекта объяснили включением дороги в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Также за счет трассы хотят разгрузить М-5 "Урал" — в районе Жигулевской ГЭС постоянно возникают пробки, особенно в летний период.

"Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Вся дорога оборудована уличным освещением и металлическими барьерными ограждениями, которые предотвращают съезд машин с обочины или моста, препятствуют выезду на полосу встречного движения, выходу пешеходов и животных на проезжую часть.

"За порядком и обстановкой на трассе будут следить сотрудники компании "Автобан-Эксплуатация". В случае перекрытия участка движения в результате ДТП или других чрезвычайных ситуаций оператор автоматизированной системы управления дорожным движением будет передавать информацию в экстренные службы. Добраться до места происшествия скорая помощь, ГИБДД, МЧС, аварийные комиссары и эвакуаторы смогут по обочине, ширина укреплённой части которой составляет 2,5 м", — рассказывают представители концессионной компании "Обход Тольятти".

Фото: avtoban.ru

На обоих берегах Волги у моста устроены пункты охраны и оборудованы помещения для работы сотрудников органов внутренних дел. Есть также системы громкоговорящего оповещения и двусторонней экстренной связи.

С какой скоростью можно ездить

На "Обходе Тольятти" разрешенная скорость движения составляет 110 км/час для:

• легковых автомобилей;

• грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой до 3,5 т;

• мотоциклов.

Но для некоторых видов транспорта она ниже:

• для легковых автомобилей с прицепом — 90 км/ч;

• для грузовиков с разрешённой максимальной массой более 3,5 т — 90 км/ч;

• для автобусов, в которых есть только сидячие места с ремнями безопасности, — 90 км/ч;

• для других автобусов — 70 км/ч.

При этом есть некоторые ограничения. Дорога является автомагистралью. Поэтому по ней запрещено ездить со скоростью менее 40 км/ч. Исключения — случаи поломки машин.

Также запрещены:

• остановка вне специальных площадок, обозначенных знаком 6.4 или 7.11;

• разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

• движение задним ходом.

"Останавливать автомобиль на автомагистрали можно, если это вынужденная мера. При этом нужно включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и принять меры, чтобы убрать машину с проезжей части, например, вытолкать на полосу, расположенную правее линии, обозначающей край проезжей части", — отметили представители "Обхода Тольятти".

Для отдыха водителей обустроили 8 площадок (по 4 каждой стороны дороги) с беседками и туалетами.

Сколько платить придется

Проезд по трассе "Обход Тольятти" будет платным. Стоимость будет зависеть от выбранного участка и типа транспортного средства.

Фото: "Обход Тольятти" / t.me

Фото: "Обход Тольятти" / t.me

Фото: "Обход Тольятти" / t.me

Пункты взимания платы (ПВП) будут работать при въездах на магистраль и выездах с нее.

Фото: "Обход Тольятти" / t.me

Оплатить проезд можно будет наличными, банковской картой, транспондером.

"Для каждого вида оплаты будут выделены свои полосы. Ориентироваться можно будет по специальным знакам, которые видно издалека. На одном ПВП будет семь полос (три на въезд на обход Тольятти и четыре на выезд), на двух других ПВП будет по девять полос (четыре на въезд, пять на выезд). На каждом ПВП одна полоса отведена для оплаты транспондером", — пояснили в компании "Обход Тольятти".

Однако первое время — до завершения ремонта дороги на Жигулевской ГЭС — проезд по "Обходу Тольятти" будет бесплатным.

Когда открытие

Точной даты открытия трассы власти пока не назвали. Врио губернатора Вячеслав Федорищев анонсировал запуск движения уже не текущей недели при сохранении темпов работы подрядчиков.

Ростехнадзор уже проверил объект и выдал заключение, что он соответствует проекту. Также проведены испытания моста через Волгу. Его проверили на прочность с помощью нескольких десятков самосвалов.