Вечером 17 ноября в парке в одном из парков Октябрьска в ходе ссоры 40‑летний мужчина нанес ножевое ранение 15‑летнему подростку. Пострадавшего срочно госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данному факту следственным отделом по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, оперативное сопровождение ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.