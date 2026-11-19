В Кировском районе Самары перед судом предстанет 46‑летний мужчина, который, по версии следствия, решил "восстановить справедливость" крайне опасным способом — путем поджога, сообщает самарская прокуратура.

Фигурант сжег автомобиль Opel супруга своей коллеги, так как ему не нравилось, как тот, по его мнению, обращался с женщиной.

Действия самарца квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Ущерб признан существенным, уголовное дело передано в Кировский районный суд.