ФСБ вскрыла передачу 35 тыс. долларов "для таможенников"

Деньги предназначались за незаконный выпуск со склада задержанных товаров. Подозреваемый задержан, идет расследование.
Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Самарской области. По предварительным данным, житель Казахстана Ринат Шайхиев предложил директору компании, причастному к нарушению таможенного законодательства, передать 35 тыс. долларов неизвестным лицам из таможенной службы. Деньги предназначались за беспрепятственный выпуск задержанного груза со склада временного хранения Самарской таможни.
По предварительной информации, 7 октября директор компании передал Шайхиеву 2,8 млн руб. (эквивалентны 35 тыс. долларов). Сразу после этого его задержали сотрудники ФСБ.
Оперативники отправили материалы в управление Следственного комитета, там возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Санкции статьи предусматривают несколько видов наказаний вплоть до реального лишения свободы. Сотрудники регионального ФСБ устанавливают данные лиц из Самарской таможни или других людей, которые могли участвовать в коррупционной схеме.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут