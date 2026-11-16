ФСБ вскрыла передачу 35 тыс. долларов "для таможенников"

Деньги предназначались за незаконный выпуск со склада задержанных товаров. Подозреваемый задержан, идет расследование.

Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Самарской области. По предварительным данным, житель Казахстана Ринат Шайхиев предложил директору компании, причастному к нарушению таможенного законодательства, передать 35 тыс. долларов неизвестным лицам из таможенной службы. Деньги предназначались за беспрепятственный выпуск задержанного груза со склада временного хранения Самарской таможни.

По предварительной информации, 7 октября директор компании передал Шайхиеву 2,8 млн руб. (эквивалентны 35 тыс. долларов). Сразу после этого его задержали сотрудники ФСБ.

Оперативники отправили материалы в управление Следственного комитета, там возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Санкции статьи предусматривают несколько видов наказаний вплоть до реального лишения свободы. Сотрудники регионального ФСБ устанавливают данные лиц из Самарской таможни или других людей, которые могли участвовать в коррупционной схеме.