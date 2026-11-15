В Красноярском районе задержан иностранец с поддельным водительским удостоверением

В Красноярском районе сотрудники ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области остановили для проверки документов автомобиль, под управлением 31-летнего водителя.
Уроженец соседнего государства предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало сомнения в подлинности. Мужчину доставили в отдел полиции, а удостоверение - на экпертизу, которая показала, что оно имеет признаки подделки.
По данным полицейских, злоумышленник зарегистрирован на территории соседнего региона, официально не трудоустроен.
В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет, поскольку не смог сдать экзамен в автошколе.
Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут