В Красноярском районе задержан иностранец с поддельным водительским удостоверением

В Красноярском районе сотрудники ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области остановили для проверки документов автомобиль, под управлением 31-летнего водителя.

Уроженец соседнего государства предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало сомнения в подлинности. Мужчину доставили в отдел полиции, а удостоверение - на экпертизу, которая показала, что оно имеет признаки подделки.

По данным полицейских, злоумышленник зарегистрирован на территории соседнего региона, официально не трудоустроен.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет, поскольку не смог сдать экзамен в автошколе.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".