"Золото" на первенстве мира по прыжкам на батуте у самарского спортсмена в паре

В Китае в Нанкине вслед за чемпионатом мира стартовало первенство планеты по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

В соревнованиях в составе сборной России принимают участие спортсмены из Самарской области.

В дисциплине "синхронные прыжки" среди юношей 11-12 лет победу одержали Кирилл Быцко из Самарской области и Виктор Бабаев из Москвы, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.