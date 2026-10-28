Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио, обыграв в матче второго круга белоруску Александру Саснович со счетом 6:3, 5:7, 6:3, сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. За время матча Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 16. Саснович не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18.

За выход в полуфинал турнира в Токио Диана Шнайдер поспорит с Александрой Эала (Филиппины).