Гандбольная "Лада" обыграла "Башкирию"

В своем шестом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Уфе "Лада" нанесла поражение "Башкирии" - 35:22 (17:10).

До седьмой минуты хозяйки площадки исправно отвечали тольяттинкам голом на гол. Но затем их реализация застопорилась, тогда как у "Лады" она вплоть почти до экватора первого тайма была просто идеальной! Первый промах случился лишь на 15-й минуте, к приходу которой гости сделали свой перевес увесистым (3:9).

"Лисицы" принялись тушить "пожар" тайм-аутом, который им пошел на пользу. Но и нашим командное совещание, когда разница в счете на пару мячей сократилась, тоже придало новых сил. Оставшийся отрезок первой половины поединка протяженностью в треть тайма они уверенно выиграли, забив вдвое больше, чем соперницы (6:3). Причем половина наших метких "выстрелов" перед антрактом пришлась на долю Виктории Матюхиной.

К перерыву в составе волжанок оставалось лишь два человека, не задействованных в матче. А сразу после отдыха в результате замены в "рамке" Юлии Кунцевич на Александру Кончеву таковой еще шесть минут являлась Полина Филина.

Вскоре после своего первого появления на поле тольяттинская "десятка" открыла личный счет заброшенным мячам, сделав перевес гостей двузначным (12:22). Далее она больше с игры не забивала, вышла пару раз реализовывать пенальти и во втором случае, перебрасывая мяч через вратаря, оказалась неточна. Тем не менее своей активностью побудила организаторов матча присудить ей в составе "Лады" приз лучшего игрока.

Двукратным преимущество подопечных Владимира Полетаева стало в середине второй половины (13:26). Наш наставник вздумал вскоре после этого подкорректировать тактический рисунок с помощью тайм-аута. Акцент сместился на броски дальнобойщицы-левши Марии Шмониной, которая дважды в своем фирменном стиле доводила фору до 14 мячей. А максимальной разница в счете была установлена Ольгой Рожковой на 49-й минуте (14:29).

Досадное удаление Шмониной, попавшей вратарю "лисиц" с близкой дистанции мячом в лицо, вкупе с очередной "планеркой" Антона Руднева немного взбодрили "Башкирию". В численном большинстве она два мяча отыграла. И этот гандикап ("плюс 13"), вполне объективно отражающий существенную разницу соперниц в классе, был до самого финального свистка сохранен.