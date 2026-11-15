Гандбольная "Лада" проиграла "Кубани" - 26:30

В своем 11-м матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Краснодаре "Лада" проиграла "Кубани" — 26:30 (12:16), сообщает пресс-служба клуба.

Недопустимо низкое восьмое место на финише первого круга "регулярки" вынуждало тольяттинок сверхответственно отнестись к визиту на Кубань, где им, разумеется, был уготован хозяйками поля не слишком радушный прием. Возглавляющая с нынешнего лета краснодарский коллектив Оксана Роменская пылала желанием усугубить и без того незавидное турнирное положение своего бывшего клуба и, соответственно, улучшить собственное. С самого начала сценарий поединка, разработанный в ее творческой лаборатории, стал брать над нашим верх.

Не прошло и трех с половиной минут, а Владимир Полетаев уже забил тревогу, взяв первый тайм-аут — счет 4:1 в пользу желто-зеленых к этому его принуждал. Но только на 8-й минуте, когда на табло уже горели цифры 6:2, лед в рядах волжанок наконец-то ощутимо тронулся. И во главе этого явления оказалась Алина Беспалова, организовавшая все пять ближайших тольяттинских голов! Авторство четырех из них она взяла на себя, еще один преподнесла на блюдечке Екатерине Терлецкой, которой оставалось лишь не промахнуться с семиметровой точки. Так на экваторе первой половины равенство восстановилось — 7:7.

Развить успех, однако, грешившая атакующим браком "Лада", которая имела восемь потерь уже к 12-й минуте, не смогла. Плачевно протекла концовка тайма — точь-в-точь, как и его начало. В результате минимальный перевес "Кубани" превратился для хозяек поля, накопивших к перерыву девять перехватов (!), в "плюс 4". Но все же это не та разница, которая способна задавить желание преследователя продолжать азартную погоню. Гости и не прекратили всячески пытаться ход игры перевернуть. Другое дело, что весомых козырей, кроме Беспаловой, в их колоде не нашлось.

Наколотив небывалые для себя 13 голов при одном-единственном промахе (ее прежний личный рекорд в суперлиге равнялся семи заброшенным мячам), Алина стала бы главной героиней матча, случись нам быть по его итогам на коне. А так автор ровно половины всех взятий ворот соперниц вряд ли может ликовать по поводу индивидуальных достижений. Хотя ее кураж вдохнул в тольяттинок и их поклонников надежду на спасение за 11 минут до конца, когда был восстановлен статус-кво ("минус 7" трансформировались обратно в "минус 4").

Окажись в наших рядах еще одна Беспалова, "Кубани" было бы почти наверняка несдобровать. Но таковой среди волжанок не нашлось, и уже пятое с начала этого сезона поражение увело их по турнирным этажам перед очередной трехнедельной паузой в чемпионате чрезвычайно глубоко. На восьмой позиции закончить первый круг предварительного этапа чемпионата (хоть и с отставанием от третьего места и ниже всего в два-три очка) — такого с "Ладой" в ее более чем четвертьвековой истории не случалось прежде никогда…