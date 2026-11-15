Гандбольная "Лада" проиграла "Кубани" - 26:30

В своем 11-м матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Краснодаре "Лада" проиграла "Кубани" — 26:30 (12:16), сообщает пресс-служба клуба.
Недопустимо низкое восьмое место на финише первого круга "регулярки" вынуждало тольяттинок сверхответственно отнестись к визиту на Кубань, где им, разумеется, был уготован хозяйками поля не слишком радушный прием. Возглавляющая с нынешнего лета краснодарский коллектив Оксана Роменская пылала желанием усугубить и без того незавидное турнирное положение своего бывшего клуба и, соответственно, улучшить собственное. С самого начала сценарий поединка, разработанный в ее творческой лаборатории, стал брать над нашим верх.
Не прошло и трех с половиной минут, а Владимир Полетаев уже забил тревогу, взяв первый тайм-аут — счет 4:1 в пользу желто-зеленых к этому его принуждал. Но только на 8-й минуте, когда на табло уже горели цифры 6:2, лед в рядах волжанок наконец-то ощутимо тронулся. И во главе этого явления оказалась Алина Беспалова, организовавшая все пять ближайших тольяттинских голов! Авторство четырех из них она взяла на себя, еще один преподнесла на блюдечке Екатерине Терлецкой, которой оставалось лишь не промахнуться с семиметровой точки. Так на экваторе первой половины равенство восстановилось — 7:7.
Развить успех, однако, грешившая атакующим браком "Лада", которая имела восемь потерь уже к 12-й минуте, не смогла. Плачевно протекла концовка тайма — точь-в-точь, как и его начало. В результате минимальный перевес "Кубани" превратился для хозяек поля, накопивших к перерыву девять перехватов (!), в "плюс 4". Но все же это не та разница, которая способна задавить желание преследователя продолжать азартную погоню. Гости и не прекратили всячески пытаться ход игры перевернуть. Другое дело, что весомых козырей, кроме Беспаловой, в их колоде не нашлось.
Наколотив небывалые для себя 13 голов при одном-единственном промахе (ее прежний личный рекорд в суперлиге равнялся семи заброшенным мячам), Алина стала бы главной героиней матча, случись нам быть по его итогам на коне. А так автор ровно половины всех взятий ворот соперниц вряд ли может ликовать по поводу индивидуальных достижений. Хотя ее кураж вдохнул в тольяттинок и их поклонников надежду на спасение за 11 минут до конца, когда был восстановлен статус-кво ("минус 7" трансформировались обратно в "минус 4").
Окажись в наших рядах еще одна Беспалова, "Кубани" было бы почти наверняка несдобровать. Но таковой среди волжанок не нашлось, и уже пятое с начала этого сезона поражение увело их по турнирным этажам перед очередной трехнедельной паузой в чемпионате чрезвычайно глубоко. На восьмой позиции закончить первый круг предварительного этапа чемпионата (хоть и с отставанием от третьего места и ниже всего в два-три очка) — такого с "Ладой" в ее более чем четвертьвековой истории не случалось прежде никогда…
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!