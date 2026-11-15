В Тольятти на пожаре в квартире пострадал мужчина

В субботу, 14 ноября, в Комсомольском районе в Тольятти на ул. Мурысева горели домашние вещи в квартире. Площадь пожара составила 2 кв. м. Пострадал 54-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 33 пожаров.
Так, в с. Кануевка Безенчукского района на ул. Центральной горел частный дом на площади 40 кв.м, а в СНТ "Самарский СХИ" пос. Усть-Кинельский горели три частные бани на общей площади 45 кв.м.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !