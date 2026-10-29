Огнеборцы в Сергиевском районе ликвидировали пожар в селе Калиновка 

В среду, 28 октября, в селе Калиновка огнеборцы ликвидировали возгорание сухой травы на площади 150 кв. м. К тушению привлекались расчет пожарно‑спасательной части № 176 (3 человека) и машина добровольной пожарной команды сельского поселения Калиновка, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
На ликвидацию пожара подали 2 ствола "Б". Возгорание локализовали в 19:51, полностью ликвидировали — в 20:40.
Погибших нет, причины пожара устанавливаются.
Напомним, на территории Самарской области действует особый противопожарный режим до 31 октября. По данным МЧС, в Самарской области установлен 4‑й класс пожарной опасности лесов на период с 27 октября по 2 ноября 2026 года.
Не жгите мусор на садовых и приусадебных участках, не разводите костры в лесах, не поджигайте сухую траву на полях и полянах в лесу. При обнаружении природного пожара незамедлительно сообщите в пожарную охрану. Тел: 112.