Огнеборцы в Сергиевском районе ликвидировали пожар в селе Калиновка 

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В среду, 28 октября, в селе Калиновка огнеборцы ликвидировали возгорание сухой травы на площади 150 кв. м. К тушению привлекались расчет пожарно‑спасательной части № 176 (3 человека) и машина добровольной пожарной команды сельского поселения Калиновка, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС