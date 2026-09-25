В Сергиевском районе при пожаре спасли человека

В четверг, 24 сентября, в поселке Сургут Сергиевского района в одном из домов произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщается, что горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. метров.Во время тушения пожара был спасен один человек.