В Большечерниговском районе при пожаре в доме погиб мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 23 сентября, в 5:39 на ул. Нагорной в селе Украинка Большечерниговского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в пожарно-спасательную часть № 133, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС