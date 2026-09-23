В Большечерниговском районе при пожаре в доме погиб мужчина

В среду, 23 сентября, в 5:39 на ул. Нагорной в селе Украинка Большечерниговского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в пожарно-спасательную часть № 133, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
По прибытии было установлено, что горит пристрой двухквартирного дома. Локализацию объявили в 6:10, ликвидировать пламя удалось в 6:25.
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, участвовали 5 человек личного состава. Сообщается, что при пожаре погиб мужчина. Его возраст не уточняется.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !