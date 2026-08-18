В Тольятти из-за возгорания в подъезде эвакуировано 10 жильцов

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 9 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В Автозаводском районе Тольятти горела дверь в тамбур подъезда и обшивка стен на площади 15 кв. м. Спасателями эвакуировано 10 человек, в том числе двое детей.

Крупный пожар произошел в п. Калинка Волжского района, там горел строящийся частный дом на площади 100 кв.м.

Также в области горели бани - в с. Ширяево, в с. Васильевка, пилорама в с. Мусорка и мусор в с. Утёвка.