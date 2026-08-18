В Тольятти из-за возгорания в подъезде эвакуировано 10 жильцов

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 9 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В Автозаводском районе Тольятти горела дверь в тамбур подъезда и обшивка стен на площади 15 кв. м. Спасателями эвакуировано 10 человек, в том числе двое детей.
Крупный пожар произошел в п. Калинка Волжского района, там горел строящийся частный дом на площади 100 кв.м.
Также в области горели бани - в с. Ширяево, в с. Васильевка, пилорама в с. Мусорка и мусор в с. Утёвка.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !