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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Авангарду"

ОМСК. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" в Омске проиграла местному "Авангарду" - 1:4.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже на третьей минуте матча с "Авангардом" тольяттинцы вышли вперёд: Расим Шакиров оказался в нужном месте и отправил шайбу в ворота хозяев. Омичи отыгрались на 14-й минуте, когда Джошуа Ливо реализовал большинство.

На 25-й минуте Кирилл Долженков вывел "Авангард" вперед. В середине матча хозяева во второй раз реализовали "лишнего" (Эндрю Потуральски). На 34-й минуте Константин Окулов со второй попытки поразил ворота "Лады".

В оставшееся время счет не изменился. 4:1, победа "Авангарда".

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