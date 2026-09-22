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Хоккей Спорт

"Лада" в овертайме уступила "Ак Барсу"

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В понедельник, 21 сентября, ХК "Лада" в выездном матче уступил казанскому "Ак Барсу", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На пятой минуте Евгений Грошев, проводивший первый в сезоне матч за "Ладу", открыл счет. Хозяева в середине периода ответили шайбой Григория Денисенко в большинстве.

В дебюте второго периода Дмитрий Кателевский вывел "барсов" вперед. Через девять секунд после возобновления игры счет сравнялся. Никита Сетдиков в средней зоне отобрал шайбу у соперника, вошел в чужую зону и отдал пас Никите Михайлову под бросок.

До окончания основного времени счет не изменился, и игра перешла в овертайм. На второй его минуте Алексей Бывальцев с "пятака" принес хозяевам победу со счетом 3:2.

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