"Лада" в овертайме уступила "Ак Барсу"

В понедельник, 21 сентября, ХК "Лада" в выездном матче уступил казанскому "Ак Барсу", сообщает пресс-служба автозаводцев.
На пятой минуте Евгений Грошев, проводивший первый в сезоне матч за "Ладу", открыл счет. Хозяева в середине периода ответили шайбой Григория Денисенко в большинстве.
В дебюте второго периода Дмитрий Кателевский вывел "барсов" вперед. Через девять секунд после возобновления игры счет сравнялся. Никита Сетдиков в средней зоне отобрал шайбу у соперника, вошел в чужую зону и отдал пас Никите Михайлову под бросок.
До окончания основного времени счет не изменился, и игра перешла в овертайм. На второй его минуте Алексей Бывальцев с "пятака" принес хозяевам победу со счетом 3:2.
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