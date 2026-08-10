Международный Кубок губернатора Оренбургской области завершился в Орске

7–9 августа в орском Дворце спорта "Юбилейный" прошел Международный предсезонный турнир по хоккею "Кубок губернатора Оренбургской области". В соревнованиях приняли участие две команды Всероссийской хоккейной лиги — "Южный Урал" (Орск) и АКМ (Тульская область), а также казахстанские клубы "Актобе" и "Кулагер" (Петропавловск). Турнир организован при поддержке правительства Оренбургской области и компании "Полипласт".

В ходе церемонии с приветственным словом к участникам и болельщикам обратился губернатор Оренбургской области Евгений Александрович Солнцев. Он подчеркнул значимость хоккея для региона: "Для нашего края и особенно для Орска хоккей — это особенная игра: им занимаются почти 14 тыс. человек. Это не просто спорт, а образ жизни". Глава региона также отметил роль команды "Южный Урал" как стимула для жителей всех возрастов вести здоровый образ жизни. Отдельной благодарностью губернатор отметил вклад компании "Полипласт" и лично Александра Шамсутдинова в развитие спорта в регионе, назвав поддержку компании "драйвером, который вдохновляет на новые победы".

"Для нас поддержка хоккея — это часть системной работы по развитию спорта. Перед нами стоит задача сделать орский хоккей результативным и увлекательным для болельщиков, чтобы трибуны были полными на каждой игре! Уверен, что турнир станет хорошей площадкой для подготовки команд к сезону и настоящим праздником для зрителей", — отметил председатель Совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Также он поблагодарил губернатора и пожелал участникам честной борьбы и ярких побед.

Почетным гостем турнира стал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта России Иван Телегин. Он отметил важность проведения соревнований такого уровня для развития хоккея и популяризации спорта среди молодежи, а также провел автограф‑сессию для болельщиков и мастер-класс для юных воспитанников хоккейной школы.

Победителем "Кубка губернатора Оренбургской области" стала команда "Южный Урал". В финальном матче против тульского АКМ хозяева трижды отыгрывались по ходу встречи и в овертайме одержали победу со счётом 4:3. Напомним, что оба финалиста — фарм-клубы, которые вошли в систему ХК "Лада" в сезоне 2026/2027.

Группа компаний "Полипласт", выступая генеральным партнером ХК "Южный Урал", системно поддерживает развитие хоккея в Оренбургской области. Компания реализует проекты по развитию профессионального и детско‑юношеского спорта, а также социальные и благотворительные инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионе.