16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Международный Кубок губернатора Оренбургской области завершился в Орске Нападающие Лев Сальников и Савелий Семенцов продолжат сезон в составе ХК "ЦСК ВВС" Владислав Федоров и Максим Березин покидают ХК "Лада" Илья Кондрашин присоединился к тренерскому штабу "Лады" Раиль Мустафин покидает ЦСК ВВС

Хоккей Спорт

Международный Кубок губернатора Оренбургской области завершился в Орске

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 165
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

7–9 августа в орском Дворце спорта "Юбилейный" прошел Международный предсезонный турнир по хоккею "Кубок губернатора Оренбургской области". В соревнованиях приняли участие две команды Всероссийской хоккейной лиги — "Южный Урал" (Орск) и АКМ (Тульская область), а также казахстанские клубы "Актобе" и "Кулагер" (Петропавловск). Турнир организован при поддержке правительства Оренбургской области и компании "Полипласт".

Фото: предоставлено пресс-службой ГК "Полипласт"

В ходе церемонии с приветственным словом к участникам и болельщикам обратился губернатор Оренбургской области Евгений Александрович Солнцев. Он подчеркнул значимость хоккея для региона: "Для нашего края и особенно для Орска хоккей — это особенная игра: им занимаются почти 14 тыс. человек. Это не просто спорт, а образ жизни". Глава региона также отметил роль команды "Южный Урал" как стимула для жителей всех возрастов вести здоровый образ жизни. Отдельной благодарностью губернатор отметил вклад компании "Полипласт" и лично Александра Шамсутдинова в развитие спорта в регионе, назвав поддержку компании "драйвером, который вдохновляет на новые победы".

"Для нас поддержка хоккея — это часть системной работы по развитию спорта. Перед нами стоит задача сделать орский хоккей результативным и увлекательным для болельщиков, чтобы трибуны были полными на каждой игре! Уверен, что турнир станет хорошей площадкой для подготовки команд к сезону и настоящим праздником для зрителей", — отметил председатель Совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Также он поблагодарил губернатора и пожелал участникам честной борьбы и ярких побед.

Почетным гостем турнира стал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта России Иван Телегин. Он отметил важность проведения соревнований такого уровня для развития хоккея и популяризации спорта среди молодежи, а также провел автограф‑сессию для болельщиков и мастер-класс для юных воспитанников хоккейной школы.

Победителем "Кубка губернатора Оренбургской области" стала команда "Южный Урал". В финальном матче против тульского АКМ хозяева трижды отыгрывались по ходу встречи и в овертайме одержали победу со счётом 4:3. Напомним, что оба финалиста — фарм-клубы, которые вошли в систему ХК "Лада" в сезоне 2026/2027.

Группа компаний "Полипласт", выступая генеральным партнером ХК "Южный Урал", системно поддерживает развитие хоккея в Оренбургской области. Компания реализует проекты по развитию профессионального и детско‑юношеского спорта, а также социальные и благотворительные инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6