ХК "Лада" заключила контракт с форвардом Русланом Умеровым

Хоккейный клуб "Лада" заключил первый профессиональный контракт сроком на три сезона с Русланом Умеровым, сообщает пресс-служба автозаводцев.
16-летний форвард — воспитанник хоккейной школы "Лада". В минувшем сезоне Умеров провел 31 матчей за "Ладью" в МХЛ, забросил 6 шайб и отдал 3 передачи. В октябре Руслан попал в список лучших игроков 2009 года рождения, благодаря 6 очкам (3+3) в 9 матчах. Новое соглашение несет двусторонний характер.
