ЦСК ВВС во втором домашнем матче уступил "Металлургу" — 2:3

В двух первых выездных матчах плей-офф ВХЛ хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Металлургу" из Новокузнецка, затем победили в первой домашней игре — 4:2 и сегодня, 29 марта, собрали аншлаг на трибунах во время второго домашнего матча. Были проданы все билеты и, согласно протоколу, на игре присутствовало 4800 зрителей. Кстати, среди них было и несколько фанатов "Металлурга".

Счет гости открыли уже через 65 секунд после начала матча, но на восьмой минуте Валентин Демченко сравнял счет — 1:1. И хотя у гостей и было больше атак, ударов по воротам, "летчики" сумели оказать достойное сопротивление. За 0,4 секунды до конца первого периода после продолжительной атаки в самарские ворота влетела вторая шайба — 1:2. Она была защитана после видео повтора, о котором попросил ХК ЦСК ВВС.

Второй период оказался безголевым, зато "летчики" порадовали процентом выигранных вбрасываний.

В третьем периоде на радость самарским зрителям ЦСК ВВС забросил долгожданную шайбу — 2:2. Точным броском на 48-й минуте отличился Владимир Баранов. Недолго радовались самарские болельщики. На 55-й минуте гости вновь вышли вперед — 3:2 и отыграться снова "летчикам" уже не позволили, уверено владея шайбой.

Таким образом, матч завершился победой "Металлурга", а счет в серии стал 3:1. Следующий матч "летчики" проведут в гостях, и он может стать последним. Напомним, серия длится до 4 побед.

"Тяжелый матч. Мы правильно работали, правильно жили в этой игре, но немного не повезло нам в концовке. Поэтому я ребят поблагодарил за сегодняшнюю игру, хоть она и не в нашу сторону, — сказал после игры Юрий Наваренко, главный тренер ХК ЦСК ВВС. — Если нам путь такой нужно пройти, мы его пройдем".

Андрей Лунев, главный тренер ХК "Металлург" после матча сказал следующее: "С победой нас поздравлять рано, но шажочек еще один сделали. Летим домой, готовимся к следующей игре, она будет такая же непростая, как и все остальные".