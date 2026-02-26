"Лада" в серии бросков победила "Ак Барс"

В среду, 25 февраля, на казанском стадионе "Татнефть-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и тольяттинской "Ладой". Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4.

Первый период остался за хозяевами, забросившими в ворота "Лады" три шайбы. На 26-й минуте Никита Михайлов перехватил пас соперника и обыграв сначала защитника, а затем и вратаря "Ак Барса", отыграл одну шайбу. На последней минуте второго периода Тайлер Граовац добил шайбу, отбитую голкипером казанцев.

Вскоре тольяттинцы получили численное преимущество, и за секунду до сирены на перерыв Артур Тянулин сравнял счет. Помог ему в этом Райли Савчук, который набрал 41-е очко, побив клубный рекорд по количеству очков за сезон в КХЛ. На 41-й минуте Савчук замкнул передачу Тянулина, установив клубный рекорд по заброшенным шайбам за сезон в КХЛ.

Вскоре тольяттинцы получили численное преимущество на пять минут, но реализовать его гости не смогли. Казанцы же, в середине периода смогли отыграться. В концовке овертайма тольяттинцы могли вырвать победу, но после броска Савчука шайба попала в штангу. Победитель определялся в серии бросков. В ней точнее оказались тольяттинцы, а победу им принесла шайба Дмитрия Кугрышева.

"Лада" во второй раз в сезоне победила "Ак Барс" в Казани. "Ак Барс" (Казань) — "Лада" — 4:5 Б (3:0; 0:3; 1:1; 0:1)