"Ладья" обыграла альметьевский "Спутник" - 4:1

Во вторник, 24 февраля, в Тольятти "Ладья" обыграла альметьевский "Спутник", сообщает пресс-служба автозаводцев.
В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели. Зато потом в ворота гостей влетели подряд три шайбы.
В начале третьего периода уже гости воспользовались численным преимуществом и одну шайбу отквитали. Однако нашим ребятам хватило 14 секунд, чтобы вновь увеличить отрыв в три шайбы. Александр Морозов зажег на табло 4:1. И этот счет стал итоговым.
Следующий матч тольяттинцы сыграют дома 28 февраля против "Белых медведей".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!