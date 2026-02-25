"Ладья" обыграла альметьевский "Спутник" - 4:1

Во вторник, 24 февраля, в Тольятти "Ладья" обыграла альметьевский "Спутник", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели. Зато потом в ворота гостей влетели подряд три шайбы.

В начале третьего периода уже гости воспользовались численным преимуществом и одну шайбу отквитали. Однако нашим ребятам хватило 14 секунд, чтобы вновь увеличить отрыв в три шайбы. Александр Морозов зажег на табло 4:1. И этот счет стал итоговым.

Следующий матч тольяттинцы сыграют дома 28 февраля против "Белых медведей".