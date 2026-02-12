"Лада" уступила "Сибири" в овертайме

В четверг, 12 февраля, в Новосибирске на стадионе "Сибирь-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сибирью" и "Ладой". Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.
Матч с "Сибирью" для "Лады" был первым в короткой двухматчевой выездной серии.
Соперники начали игру на встречных курсах, и на второй минуте счет был открыт. Дмитрий Кугрышев после передачи Артема Земченка в касание отправил шайбу в ворота сибиряков. Хозяева достаточно быстро отыгрались благодаря шайбе экс-ладовца Архипа Неколенко.
Второй период прошел заброшенных шайб не принес, хотя возможности отличиться были у обеих команд.
В третьем периоде в одном из моментов хозяев после броска Никиты Сетдикова выручила перекладина. Гости на 58-й минуте вышли вперед после того, как Вячеслав Лещенко реализовал большинство. Волжане не смирились с поражением, и, после замены голкипера полевым игроком, лучший бомбардир "Лады" Райли Савчук добил шайбу после броска Алекса Коттона.
В овертайме Антон Косолапов убежал к воротам Ивана Бочарова и принес победу хозяевам. "Сибирь" (Новосибирск) — "Лада" — 3:2 ОТ (1:1; 0:0; 0:0; 1:0)
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!