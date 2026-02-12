"Лада" уступила "Сибири" в овертайме

В четверг, 12 февраля, в Новосибирске на стадионе "Сибирь-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сибирью" и "Ладой". Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Матч с "Сибирью" для "Лады" был первым в короткой двухматчевой выездной серии.

Соперники начали игру на встречных курсах, и на второй минуте счет был открыт. Дмитрий Кугрышев после передачи Артема Земченка в касание отправил шайбу в ворота сибиряков. Хозяева достаточно быстро отыгрались благодаря шайбе экс-ладовца Архипа Неколенко.

Второй период прошел заброшенных шайб не принес, хотя возможности отличиться были у обеих команд.

В третьем периоде в одном из моментов хозяев после броска Никиты Сетдикова выручила перекладина. Гости на 58-й минуте вышли вперед после того, как Вячеслав Лещенко реализовал большинство. Волжане не смирились с поражением, и, после замены голкипера полевым игроком, лучший бомбардир "Лады" Райли Савчук добил шайбу после броска Алекса Коттона.

В овертайме Антон Косолапов убежал к воротам Ивана Бочарова и принес победу хозяевам. "Сибирь" (Новосибирск) — "Лада" — 3:2 ОТ (1:1; 0:0; 0:0; 1:0)