16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" уступила "Сибири" в овертайме ЦСК ВВС одержал уверенную победу над "Олимпией" - 5:1 Матчем с "Торпедо" "Лада" прервала серию поражений "Ладья" обыграла "Легион" - 5:2 Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Торос" - 2:4

Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Сибири" в овертайме

НОВОСИБИРСК. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 февраля, в Новосибирске на стадионе "Сибирь-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сибирью" и "Ладой". Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Матч с "Сибирью" для "Лады" был первым в короткой двухматчевой выездной серии.

Соперники начали игру на встречных курсах, и на второй минуте счет был открыт. Дмитрий Кугрышев после передачи Артема Земченка в касание отправил шайбу в ворота сибиряков. Хозяева достаточно быстро отыгрались благодаря шайбе экс-ладовца Архипа Неколенко.

Второй период прошел заброшенных шайб не принес, хотя возможности отличиться были у обеих команд.

В третьем периоде в одном из моментов хозяев после броска Никиты Сетдикова выручила перекладина. Гости на 58-й минуте вышли вперед после того, как Вячеслав Лещенко реализовал большинство. Волжане не смирились с поражением, и, после замены голкипера полевым игроком, лучший бомбардир "Лады" Райли Савчук добил шайбу после броска Алекса Коттона.

В овертайме Антон Косолапов убежал к воротам Ивана Бочарова и принес победу хозяевам. "Сибирь" (Новосибирск) — "Лада" — 3:2 ОТ (1:1; 0:0; 0:0; 1:0)

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1