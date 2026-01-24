Хоккеисты "Лады" обыграли московский "Динамо" — 2:1

В пятницу, 23 января, в Тольятти "Лада" сыграла с московским "Динамо".

В стартовом периоде единственную шайбу забросили волжане. На 14 минуте Владислав Семин сделал сильный и точный бросок от синей линии, после чего шайба влетела в ворота гостей.

В начале второго периода тольяттинцы увеличили преимущество: Никита Сетдиков с позиции защитника реализовал большинство. Гости ответили шайбой на 34 минуте.

Итоговый счет — 2:1. Это третья победа "Лады" подряд.

26 января волжане вновь встретятся с московским "Динамо", но на этот раз в гостях у соперника.