Хоккеисты "Лады" обыграли московский "Динамо" — 2:1

В пятницу, 23 января, в Тольятти "Лада" сыграла с московским "Динамо".
В стартовом периоде единственную шайбу забросили волжане. На 14 минуте Владислав Семин сделал сильный и точный бросок от синей линии, после чего шайба влетела в ворота гостей.
В начале второго периода тольяттинцы увеличили преимущество: Никита Сетдиков с позиции защитника реализовал большинство. Гости ответили шайбой на 34 минуте.
Итоговый счет — 2:1. Это третья победа "Лады" подряд.
26 января волжане вновь встретятся с московским "Динамо", но на этот раз в гостях у соперника.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!