Авито Подработка: самыми высокооплачиваемыми исполнителями на подработке этой зимой в Самарской области стали сборщики мебели

Эксперты Авито Подработки изучили данные за зиму 2025–2026 годов и выяснили, кому из исполнителей предлагали самые большие вознаграждения в этот период.

В Самарской области лидерами стали сборщики мебели — на этой позиции предлагали в среднем 118 461 руб/мес за частичную занятость. На втором месте — водители пассажирского транспорта со средними предлагаемыми вознаграждениями 71 713 руб/мес. Замыкают тройку менеджеры по работе с клиентами — им в среднем предлагали 69 656 руб/мес.

При этом указанные суммы отражают средний размер предлагаемого вознаграждения за месяц при частичной занятости и рассчитаны на предложениям, размещенным в период с декабря 2025 по февраль 2026 года. Реальный доход исполнителя формируется исходя из количества и продолжительности смен, региона занятости, характера задач. Кроме того, бизнес-заказчики нередко указывают вознаграждение с учетом максимально возможного дохода, из-за чего фактический заработок может отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса.

Аналитики также выяснили, для каких исполнителей появилось больше всего смен за последний год по России в целом. Это зимой особенно активно были размещены предложения о временной занятости для массовых позиций. Активнее всего искали грузчиков — число предложений о подработке за год выросло в 2,5 раза (+156%). Существенно увеличилось число доступных смен также для официантов (+149%) и кладовщиков (+114%).

Профессии с наибольшим приростом числа предложений о подработке по России в целом, зима 2024–2025 / зима 2025–2026

Профессия Динамика числа предложений о подработке, %, зима 2024–2025 / зима 2025–2026 Грузчик +156% Официант +149% Кладовщик +114% Сканировщик +82% Консультант +62%

"Для многих россиян подработка становится не только источником дополнительного дохода, но и возможностью попробовать себя в другой сфере, изучить новые навыки и расширить круг знакомств. Согласно исследованию Авито, 41% опрошенных считают, что подработка позволяет обрести профессиональные знакомства, 40% отмечают расширение кругозора и знакомство с новыми сферами, 33% ценят возможность обрести уверенность в себе и ощущение самореализации за счет подработки. Таким образом, временная занятость перестает быть просто способом подзаработать и превращается в инструмент личностного роста и профессиональных проб", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".