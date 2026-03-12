16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перекресток улиц Партизанской и Загородной временно закроют для движения транспорта Авито Подработка: самыми высокооплачиваемыми исполнителями на подработке этой зимой в Самарской области стали сборщики мебели В Самаре переименуют Северо-Восточную магистраль Старт приема заявлений в первые классы на 2026-2027 учебный год откроется 17 марта 2026 года В регионе ожидается сильный туман

Общество

Авито Подработка: самыми высокооплачиваемыми исполнителями на подработке этой зимой в Самарской области стали сборщики мебели

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты Авито Подработки изучили данные за зиму 2025–2026 годов и выяснили, кому из исполнителей предлагали самые большие вознаграждения в этот период.

В Самарской области лидерами стали сборщики мебели — на этой позиции предлагали в среднем 118 461 руб/мес за частичную занятость. На втором месте — водители пассажирского транспорта со средними предлагаемыми вознаграждениями 71 713 руб/мес. Замыкают тройку менеджеры по работе с клиентами — им в среднем предлагали 69 656 руб/мес.

При этом указанные суммы отражают средний размер предлагаемого вознаграждения за месяц при частичной занятости и рассчитаны на предложениям, размещенным в период с декабря 2025 по февраль 2026 года. Реальный доход исполнителя формируется исходя из количества и продолжительности смен, региона занятости, характера задач. Кроме того, бизнес-заказчики нередко указывают вознаграждение с учетом максимально возможного дохода, из-за чего фактический заработок может отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса.

Аналитики также выяснили, для каких исполнителей появилось больше всего смен за последний год по России в целом. Это зимой особенно активно были размещены предложения о временной занятости для массовых позиций. Активнее всего искали грузчиков — число предложений о подработке за год выросло в 2,5 раза (+156%). Существенно увеличилось число доступных смен также для официантов (+149%) и кладовщиков (+114%).

Профессии с наибольшим приростом числа предложений о подработке по России в целом, зима 2024–2025 / зима 2025–2026

Профессия

Динамика числа предложений о подработке, %, зима 2024–2025 / зима 2025–2026

Грузчик

+156%

Официант

+149%

Кладовщик

+114%

Сканировщик

+82%

Консультант

+62%

 "Для многих россиян подработка становится не только источником дополнительного дохода, но и возможностью попробовать себя в другой сфере, изучить новые навыки и расширить круг знакомств. Согласно исследованию Авито, 41% опрошенных считают, что подработка позволяет обрести профессиональные знакомства, 40% отмечают расширение кругозора и знакомство с новыми сферами, 33% ценят возможность обрести уверенность в себе и ощущение самореализации за счет подработки. Таким образом, временная занятость перестает быть просто способом подзаработать и превращается в инструмент личностного роста и профессиональных проб", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5