Общество

В декабре-2025 среднемесячная начисленная зарплата самарцев перевалила за 100 тыс. рублей

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
По данным Самарастата, в декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата в Самарской области составила 102 585 рублей, что более чем на 135 процентов превышает показатель предыдущего месяца. Рост произошел из-за традиционных годовых выплат, включая премии и "13-ю зарплату".

"По сравнению с декабрем-2024 среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 9,3%, а в январе–декабре 2025 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 11,8%", — отмечается в отчете Самарастата.

Самыми прибыльными оказались сферы финансов и страхования (204 614 рублей), госуправления и обеспечения военной безопасности, а также социальное обеспечение (171 477 рублей), деятельность в области информации и связи (151 418 рублей).

Меньше всего в декабре удалось заработать занятым в сфере гостиничного обслуживания и предприятий общепита (51 438 рублей), в административной деятельности (61 473) и в сфере недвижимости (62 815 рублей).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о размере среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в России в декабре 2025 года. По данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система) она составила 139 727 рублей, что на 40 тыс. рублей превышает показатель ноября 2025 года.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

