Синоптики рассказали, когда в Самаре наступит настоящая весна

Март пока не радует жителей Самарской области теплой погодой и даже обещает стать рекордным по морозам. Когда же наступит настоящая весна? Публикуем обзор прогнозов погоды.

"Астрономически весна начинается 21 марта - в день весеннего равноденствия, когда солнце из южного небесного полушария перемещается в северное, и лучи его падают под прямым углом к оси вращения Земли. При этом переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений в большинстве районов происходит в период с 23 по 31 марта, а на севере и востоке Самарской области - в начале апреля", - говорят специалисты Приволжского УГМС.

По их словам, средняя температура воздуха за месяц отрицательная и составляет от -1,5 до -7,5 градуса. Однако бывали и жаркие, и морозные рекорды.

"В морозные ночи столбики термометров понижались до отметок -30…-37 градусов в 1953-1957, 1963, 1964, 1983, 1985, 1994, 2007, 2011-2013, 2018, 2021 годах. При выносе теплого воздуха из южных широт абсолютные показатели мартовских максимальных температур воздуха в некоторые годы составляли 18-23 градуса", - рассказали синоптики.

Гидрометцентр России прогнозирует, что этот март в Самарской области будет весьма обычным. Среднемесячная температура ожидается в пределах от -1,6 до -4,4 градуса. Месячное количество осадков предполагается близким к норме: 11-46 мм.

Однако праздничные выходные ознаменовались морозной погодой, которая продержится до 10 марта. Температура воздуха опустится до -28 градусов. Но уже 11 числа стартует потепление. Гидрометцентр сообщает, что ожидается до +2 градусов днем и снег с дождем. Ночью будет -3 градуса. 12 марта выглянет солнце и станет еще теплее: +3 градуса.

Согласно прогнозу "Яндекс.Погоды", в последующие дни марта дневная температура воздуха не будет опускаться ниже ноля. Самым теплым станет 31 марта, когда столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

Фото: "Яндекс.Погода"

Менее оптимистичен прогноз "Гисметео". Служба сообщает, что потепление задержится до 15 марта, а затем температура воздуха снова будет минусовой и днем.

Фото: gismeteo.ru

Синоптики отмечают, что наиболее точными считаются краткосрочные прогнозы - в частности, на три дня. Поэтому сведения об ожидаемой погоде будут обновляться.