16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Синоптики рассказали, когда в Самаре наступит настоящая весна В регионе прогнозируются штормовой ветер и метель Работа общественного транспорта Самары будет усилена 8 марта из-за футбольного матча Более 400 тыс. тонн снега с городских территорий приняли "полигоны" Самары с начала зимы Еще трех самарцев освободили из украинского плена

Общество

Синоптики рассказали, когда в Самаре наступит настоящая весна

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 276
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Март пока не радует жителей Самарской области теплой погодой и даже обещает стать рекордным по морозам. Когда же наступит настоящая весна? Публикуем обзор прогнозов погоды.

Фото: Александра Ламзина

"Астрономически весна начинается 21 марта - в день весеннего равноденствия, когда солнце из южного небесного полушария перемещается в северное, и лучи его падают под прямым углом к оси вращения Земли. При этом переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений в большинстве районов происходит в период с 23 по 31 марта, а на севере и востоке Самарской области - в начале апреля", - говорят специалисты Приволжского УГМС.

По их словам, средняя температура воздуха за месяц отрицательная и составляет от -1,5 до -7,5 градуса. Однако бывали и жаркие, и морозные рекорды.

"В морозные ночи столбики термометров понижались до отметок -30…-37 градусов в 1953-1957, 1963, 1964, 1983, 1985, 1994, 2007, 2011-2013, 2018, 2021 годах. При выносе теплого воздуха из южных широт абсолютные показатели мартовских максимальных температур воздуха в некоторые годы составляли 18-23 градуса", - рассказали синоптики.

Гидрометцентр России прогнозирует, что этот март в Самарской области будет весьма обычным. Среднемесячная температура ожидается в пределах от -1,6 до -4,4 градуса. Месячное количество осадков предполагается близким к норме: 11-46 мм.

Однако праздничные выходные ознаменовались морозной погодой, которая продержится до 10 марта. Температура воздуха опустится до -28 градусов. Но уже 11 числа стартует потепление. Гидрометцентр сообщает, что ожидается до +2 градусов днем и снег с дождем. Ночью будет -3 градуса. 12 марта выглянет солнце и станет еще теплее: +3 градуса.

Согласно прогнозу "Яндекс.Погоды", в последующие дни марта дневная температура воздуха не будет опускаться ниже ноля. Самым теплым станет 31 марта, когда столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

Фото: "Яндекс.Погода"

Менее оптимистичен прогноз "Гисметео". Служба сообщает, что потепление задержится до 15 марта, а затем температура воздуха снова будет минусовой и днем.

Фото: gismeteo.ru

Синоптики отмечают, что наиболее точными считаются краткосрочные прогнозы - в частности, на три дня. Поэтому сведения об ожидаемой погоде будут обновляться.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5