В Самарскую область нагрянут морозы до -28°C

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 6 по 10 марта. По данным синоптиков, к началу следующей недели в регион нагрянут сильные морозы. В ночные часы столбик термометра опустится до -23…-28°C.

Фото: Александра Белова