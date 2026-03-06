В Самарскую область нагрянут морозы до -28°C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 6 по 10 марта. По данным синоптиков, к началу следующей недели в регион нагрянут сильные морозы. В ночные часы столбик термометра опустится до -23…-28°C.
В пятницу, 6 марта, в Самарской области прогнозируется облачная погода, местами пройдет снег. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха днем составит 0…-5°C.
7 марта в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16°C, днем -4…-9°C.
В воскресенье, 8 числа, по-прежнему будет облачно. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы -10…-15°C, в дневные -7…-12°C.
9 марта в Самарской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5…10 м/с. Столбик термометра ночью опустится -19…-24°C, днем температура воздуха составит -15…-20°C.
Во вторник, 10 числа, по прогнозам синоптиков, - переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -23…-28°C, днем -8…-13°C.
