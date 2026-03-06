Правительство Самарской области продает три Audi A8

Правительство Самарской области выставило на торги три автомобиля Audi A8 Long, покупавшихся в 2007 и 2011 годах. Информация об этом размещена на сайте регионального комитета по организации торгов.

Как ранее сообщали СМИ, на таких автомобилях возили губернаторов. Однако в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос Волга Ньюс пояснили, что машины "использовались для встречи и сопровождения иностранных делегаций".

Судя по копиям ПТС, приложенным к документам о торгах, длительное время автомобили эксплуатировались со статусными номерными знаками А001АР, А007АР, А070АР, А009АР и А163АР (номера на каждом автомобиле менялись несколько раз).

Пробеги автомобилей составляют от 215 тыс. до 787 тыс. км. Оценены они в 157, 283 и 994 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства, машины в 2025 г. были изъяты из оперативного управления ГКУ "Служба транспортного обеспечения" в связи со значительным износом и дорогостоящим ремонтом.

Аукционы планируют провести 30 и 31 марта.

Напомним, в апреле 2025 г. в СМИ появилась информация, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев намерен закупить для местных чиновников автомобили Lada Iskra, поскольку машин Lada Aura, на какую он пересел, "на всех не хватит".

В ответе на запрос Волга Ньюс указывается, что в оперативной деятельности ГКУ "Служба транспортного обеспечения" используется 201 легковой автомобиль разных марок отечественного и иностранного производства. 75% автопарка составляют автомобили производства АвтоВАЗа. С конца 2024 г. было приобретено 54 таких автомобиля.

В 2025 г. в казну министерства имущественных отношений Самарской области была передана 31 иномарка для последующей продажи. Всего, по информации министерства, за прошлый год было приватизировано 49 автомобилей. Общий доход от их продажи составил 13,67 млн рублей.

"Все переданные автомобили заменены автомобилями отечественного производства. Таким образом, реализуется последовательный переход на эксплуатацию автомобилей отечественного производства", - комментируют в правительстве региона.