Образование Общество

Лектор Общества "Знание" Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии "Навигаторы детства: сила в единстве"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Мероприятия Российского общества "Знание" стали частью просветительской программы стратегической сессии "Навигаторы детства: сила в единстве", которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России. Пленарное заседание прошло на площадке Института развития образования. Организатором выступил региональный ресурсный центр проекта "Навигаторы детства" Самарской области.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

Встречу проекта Знание.Государство провела лектор Российского общества "Знание", доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской федерации Мария Широ. Она представила комплексный подход к формированию культуры межнационального общения у школьников как стратегической задачи российского образования в условиях многонационального государства.

В своем выступлении лектор раскрыла ключевые принципы воспитания, включая диалог культур и единство гражданской идентичности, а также подробно остановилась на практических инструментах реализации этих принципов в урочной и внеурочной деятельности. Особое внимание Мария Широ уделила конкретным проектным методикам, таким как исследование семейных архивов, анализ фольклора и изучение топонимики, которые позволяют детям через совместную деятельность осознать общность ценностей и исторической памяти разных народов России.

"Наша страна исторически сложилась как уникальная цивилизация, объединяющая более ста девяноста народов. В этом контексте школа выступает первичным социальным институтом, где закладывается фундаментальный опыт позитивного взаимодействия с людьми других культур. Современная российская школа, особенно в крупных городах, представляет собой микромодель общества. В одном классе могут учиться дети с разными этническими и культурными кодами, что создает как естественную среду для диалога, так и потенциальные риски возникновения конфликтов на бытовой почве, распространения стереотипов или буллинга. Профилактика ксенофобии и экстремизма, таким образом, начинается именно в школьной среде", — подчеркнула Мария Широ.

Лектор отметила, что эта работа опирается на солидную правовую базу. Стратегия национальной политики Российской Федерации и Федеральные государственные образовательные стандарты прямо закрепляют задачи воспитания гражданской идентичности, патриотизма и уважения к культурам народов России. Это прямое государственное поручение системе образования. С психолого-педагогической точки зрения, детский и подростковый возраст является сензитивным периодом, то есть периодом наибольшей чувствительности к формированию ценностных ориентаций, толерантности и эмпатии. Грамотно организованная работа в школе способна предупредить возникновение предрассудков, которые во взрослом возрасте искоренить крайне сложно. В конечном итоге, культура межнационального общения становится метапредметной компетенцией, то есть навыком, необходимым для успешной жизни в любых сферах. Она включает в себя развитые коммуникативные навыки, критическое мышление для анализа и развенчания стереотипов, а также способность к эффективному сотрудничеству.

"В основе воспитания культуры межнационального общения лежит принцип равноправного диалога культур, где каждый народ представляет ценность и может обогатить общее пространство. Ключевая задача — сформировать у школьника понимание собственной идентичности россиянина и представителя своего народа, избегая как нивелирования различий, так и их противопоставления общероссийскому единству. Такой подход отражает реальный поликультурный состав страны с акцентом на позитивных примерах сотрудничества и общих ценностях, таких как семья и уважение к старшим. Реализация этих принципов требует вовлечения детей в совместную творческую деятельность и профилактику конфликтов через развитие у педагогов медиативных навыков", — пояснила Мария Широ.

Лектор Общества "Знание" отметила, что процесс воспитания культуры межнационального общения строится на принципах интегративности, предполагающей включение этой темы в содержание всех основных учебных предметов, и сетевого взаимодействия школы с национально-культурными объединениями и учреждениями культуры. Важнейшими направлениями являются поддержка изучения родных языков народов РФ наряду с русским языком, а также активное вовлечение родителей как носителей культурных традиций в школьную жизнь. На уроках истории и обществознания акцент делается на совместном историческом пути и подвигах народов России, в то время как литература знакомит с произведениями писателей разных национальностей, раскрывающими общечеловеческие ценности. География и биология, в свою очередь, позволяют проследить взаимосвязь культурных традиций, включая особенности быта и хозяйства, с природными условиями проживания различных народов.

На стратегической сессии участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с воспитанием культуры межнационального общения у детей и молодежи. Ключевыми темами стали поддержка русского языка как государственного, формирование гражданского самосознания и единства многонационального народа России, а также сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей. Особое внимание уделили этнокультурному развитию народов РФ, включая культуру русского народа, и профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве. Работа в формате круглых столов и дискуссионных площадок позволила участникам представить успешные практики, обменяться опытом и сформировать конкретные воспитательные проекты на 2026 г. с привлечением социальных партнеров.

