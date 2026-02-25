16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областной этап чемпионата "Профессионалы": новые возможности для самарских школьников Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка" Жители Самары готовы тратить на репетиторов более 11 тысяч рублей в месяц 24 февраля открывается регистрация на всероссийский форум "Цифровые технологии в образовании" Более 100 компетенций для самореализации: в Самарской области проходит чемпионат "Профессионалы"

Образование Общество

Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 февраля, в Государственном университете просвещения подвели итоги всероссийской олимпиады для учителей "Хранители русского языка". Из 12,5 тысяч участников в финал прошли 80 учителей из 35 регионов РФ, которые приехали на соревнования в Москву. Лучшие из них разделили призовой фонд в размере 22,5 млн рублей, учрежденный благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова.

Фото: благотворительный фонд "Эмпатия"

"За 4 года участниками олимпиады стали более 40 тысяч учителей со всей России, из которых жюри каждый раз очень сложно выбрать победителей и лауреатов благотворительной программы. Мы видим много достойных людей — неравнодушных, образованных, любящих дело своей жизни — и всех их важно поддержать в выбранном пути", — отметил основатель фонда "Эмпатия" Михаил Шелков.

Победителем олимпиады стал 30-летний учитель из Москвы — Василий Гневшев. Среди лауреатов — Юлия Рябкова, учитель русского языка самарской школы № 175. Всего 35 лучших учителей будут получать ежемесячную стипендию по 50 000 рублей. В результате в 2026 году каждый из лауреатов благотворительной программы получит по 600 000 рублей.

"Сегодня сотни талантливых педагогов со всей страны демонстрируют высочайшее мастерство и преданность своему призванию. Олимпиада "Хранители русского языка" — это уникальное пространство для профессионального роста, обмена опытом и признания заслуг лучших учителей и преподавателей… Быть хранителем языка в современном мире — высокая и ответственная миссия, требующая постоянного самосовершенствования. Мы искренне восхищаемся вашим стремлением к развитию!" — подчеркнула заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

Олимпиада проходит ежегодно и состоит из трех этапов. Осенью 2025 года в онлайн-тестировании соревновались более 12 тысяч преподавателей русского языка из 89 субъектов РФ, а также заграншкол МИД России. В декабре 1 115 конкурсантов прошли в квалификационный отбор в формате видеозвонков, где учителя под наблюдением жюри проходили тесты по истории лингвистики и работали с текстом.

"Я участвую во многих соревнованиях для учителей и могу сказать, что это самая содержательная и интересная олимпиада, в которой я принимал участие. Спасибо большое организаторам, фонду и моей команде, с которой было очень интересно работать. Мне кажется, мы придумали некоторые идеи для школы, которые имеют шанс на воплощение, и они очень важны", — поделился со сцены Василий Гневшев.

С 17 по 19 февраля в Москве прошли финальные испытания. Педагоги написали диктант по отрывку из произведения Б. Л. Пастернака, который им зачитали председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский и народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина, Евгений Князев. Для выполнения второго задания финалисты посетили Переделкино — легендарный городок писателей и одно из самых литературных мест России, где приступили к творческому заданию — разработке проектов по созданию среды для раскрытия детских талантов.

Дополнительно для педагогов устроили экскурсию по Москве и программу образовательных мероприятий. Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта, рассказал учителям о новом законодательстве, связанном с русским языком, и вариантах нормы, которые из нежелательных стали допустимыми, а из допустимых — предпочтительными.

Александр и Светлана Прутченковы из "Педагогического конструкторского бюро" провели два мастер-класса, где разобрали принципы педагогики впечатлений и приемы для оживления материала, а также обсудили, почему "классическая" модель учителя не работает и как сохранить профессию, сделав ее современной и живой.

"Хранители русского языка" — это всероссийская профессиональная олимпиада для учителей и преподавателей русского языка, совместный проект Государственного университета просвещения ("Просвет") и Благотворительного фонда "Эмпатия" Михаила Шелкова. С 2022 года она объединяет лучших педагогов‑словесников со всей России, стимулируя профессиональный рост и обмен методическими практиками. В этом году организаторы также провели отдельную олимпиаду для студентов 3-4 курсов факультетов русского языка 36 педагогических вузов России, подведомственных Министерству просвещения РФ. Проект направлен на повышение престижа обучения в педагогических вузах, выявление и поддержку талантливых студентов, формирование предметных и методических компетенций будущих педагогов — учителей русского языка и литературы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1