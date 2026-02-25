МТС обеспечила мобильной связью логистический центр в Антарктиде

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие телекоммуникационной сети на полярной станции Прогресс. Стабильная сотовая связь теперь доступна в районе бухты Тала — важном логистическом пункте Российской антарктической экспедиции (РАЭ).
Специалисты МТС построили базовую станцию на Прогрессе и организовали радиорелейную линию связи протяженностью 13 км до стоянки судов в бухте. Это позволяет обеспечить сигнал на большом расстоянии, в местах, где сложно проложить оптоволоконный кабель из-за особенностей антарктического ландшафта: ледников, сложного рельефа. В результате в месте прибытия судов и грузов появилась стабильная голосовая связь стандарта GSM и мобильный интернет.
Во время сезонных работ и стоянки в акватории исследователи, инженеры смогут пользоваться передачей данных и звонить близким из Самарской области и других российских регионов. Связь МТС охватывает не только территорию научной базы и аэродрома "Зенит", но и ходовые рубки, и капитанские мостики научно-экспедиционных судов: "Академика Трешникова" и "Академика Федорова", а также значительную область полуострова Сторнес, где ученые проводят сезонные полевые исследования.
Прогресс — столица РАЭ, антарктическая станция на территории холмов Ларсеманн на берегу залива Прюдс. Это важный логистический узел на востоке Антарктиды, отсюда отправляют исследователей и доставляют топливо, грузы и продовольствие на базу Восток — полюс холода Земли. К тому же на Прогрессе круглый год реализуются научные проекты по биологии, гидрологии, океанологии. Здесь же ведется прием спутниковой информации о состоянии морского ледяного покрова.
Строительство сети сотовой связи проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) в составе 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ).
"Именно на Прогрессе шесть лет назад МТС развернула первую российскую базовую станцию в Антарктиде. За это время вместе со специалистами из ААНИИ мы реализовали масштабный проект на шестом континенте: построили сеть на всех круглогодично действующих российских базах в Антарктическом регионе. В этот раз петербургские инженеры обеспечили связью бухту Тала, место высадки экспедиций и ключевой логистический хаб в регионе. Надежный радиосигнал поможет повысить безопасность, улучшить координацию между командами, обеспечить своевременное получение информации и экстренной помощи в условиях сурового климата и свяжет полярников с родными, которые ждут их дома. Развитие полярной инфраструктуры — это не просто сложная задача, но и важный вклад в цифровизацию загадочного Антарктического региона, где изучают климатические изменения, биологические процессы и геофизические явления, оказывающие влияние на всю планету", — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
"Обеспечив совместно со специалистами компании МТС российские круглогодичные станции сотовой связью, мы сразу приступили к новому важному этапу — расширению телекоммуникационной сети. Это позволит нам повысить эффективность координации действий в зонах разгрузки судов и аэропорта, облегчит управление в период прилета и отправки самолетов. Наши ученые также смогут поддерживать оперативные контакты с коллегами в ходе локальных экспедиций на полуостров Сторнес. Возможность мгновенно передавать важные научные данные прямо с места проведения работ заметно повысит результативность, качество и безопасность научных исследований", — подчеркнул директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
