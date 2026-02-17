16+
ИТ Транспорт и связь

Сбер открыл прием заявок в международный акселератор Sber500

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер объявляет о старте седьмой волны международного акселератора Sber500 для технологических стартапов из России и других стран.

Акселератор приглашает к участию стартапы с готовыми продуктами или прорывные DeepTech-проекты более ранних стадий, способные внести вклад в долгосрочное развитие ключевых отраслей экономики. В числе технологических приоритетов — генеративный искусственный интеллект, робототехника, новые материалы, а также другие наукоемкие направления с высоким потенциалом масштабирования. Особое внимание уделяется международным стартапам, заинтересованным в развитии бизнеса и привлечении инвестиций в России.

Программа акселератора продлится до 12 недель и пройдет на английском языке. Первый этап — онлайн-буткемп — объединит 150 команд. Участники смогут сформировать или переосмыслить стратегию и продукт, а также предложить стратегию применения своих решений в экосистеме Сбера. Дополнительным преимуществом для участников буткемпа станет возможность интегрировать нейросеть ГигаЧат: получить токены и предложить сценарии его использования в своем бизнесе.

По итогам отбора из буткемпа 25 лучших команд продолжат участие в основной программе. С ними будут работать международные менторы, партнеры Sber500 из числа инвесторов и крупных компаний. Финалом акселератора станет демо-день на Moscow Startup Summit осенью 2026 года, где стартапы презентуют свои решения руководителям крупнейших корпораций, партнерам венчурных фондов и представителям власти.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Sber500 — уникальный для российского рынка проект — он сочетает интересы и инвесторов, и партнеров-корпораций, и государства, и, конечно, самого Сбера. Для нас это возможность сформировать вокруг себя сообщество технологических партнёров и значительно ускорить вывод новых продуктов на рынок. Для стартапов — шанс обрести клиента и проверить работоспособность своего продукта на крупной инфраструктуре.

В рамках Sber500 команды представляют свои решения 70 венчурным инвесторам и фондам и более чем 30 заказчикам, договариваются о партнерствах с компаниями Сбера. В выпускников предыдущих шести волн только за 2025 год инвесторы вложили 1 млрд рублей (около 14% российского венчурного рынка за 2025 год согласно Venture Guide). Общий объем инвестиций в 155 выпускников акселератора за 6 лет превышает 4,6 млрд, их выручка в течение двух лет после участия в программе в среднем растет в четыре раза, а у некоторых стартапов — до 1000 раз".

