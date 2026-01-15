"Ростелеком" инвестирует в цифровое развитие отечественной гостиничной индустрии

"Ростелеком" завершил сделку по приобретению 45% долей в капитале компании "Эртек" — разработчика отечественной системы класса PMS (Property Management System) для комплексного управления объектами размещения ECVI.
Ранее компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого "Ростелеком" как технологический лидер предоставляет свою инфраструктуру и цифровые сервисы, а "Эртек" — базовое PMS-решение. Таким образом партнеры заложили основу развития единой экосистемы для гостиничной индустрии России — "Цифровой Отель", которая станет драйвером цифровизации отрасли, а также снизит ее зависимость от иностранных поставщиков.
Экосистема "Цифровой Отель" объединяет отечественные отраслевые решения и передовые технологии, предлагая комплексный подход к управлению всеми аспектами работы объектов размещения — от создания цифровой инфраструктуры до коммуникаций с клиентами. С ее помощью владельцы гостиничного бизнеса любого масштаба, включая отели, апартаменты и базы отдыха, могут оптимизировать расходы, повысить качество обслуживания гостей и уровень автоматизации процессов. Одним из ключевых элементов экосистемы является PMS-система управления отелем, которая интегрируется с цифровыми продуктами "Ростелекома", предоставляемыми по всей стране.
Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":
"Мы инвестируем в развитие индустрии, внедряя инновационные решения, которые делают гостиничный бизнес более эффективным, безопасным и конкурентоспособным. "Цифровой Отель" — не просто технологическая платформа, это стратегический проект, направленный на трансформацию рынка. Он дает владельцам бизнеса инструмент для создания нового уровня сервиса, который будет эталоном для всей отрасли. Сделка с "Эртеком" станет шагом к достижению нашей цели — создать уникальную экосистему, которая позволит российским отелям не только соответствовать современным требованиям, но и опережать их".
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.