Предзаказ на все модели Samsung Galaxy S26 стал доступен жителям Самарской области

Цифровая экосистема МТС сообщает, о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4. Клиенты МТС в Самарской области получат скидку до 20 тыс. рублей в зависимости от модели и конфигурации смартфона.
МТС одной из первых в России представила Samsung Galaxy S26 широкой публике. Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах.
Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа:
— S26 12+256GB — 89 990 рублей;
— S26 12+512GB — 104 990 рублей;
— S26+ 12+256GB — 104 990 рублей;
— S26+ 12+512GB — 119 990 рублей;
— S26 Ultra 12+256GB — 124 990 рублей;
— S26 Ultra 12+512GB — 144 990 рублей;
— S26 Ultra 16+1TB — 189 990 рублей.
Предзаказ на новинки продлится до 6 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами, а также выгода до 20 тыс. рублей.
Стоимость Samsung Galaxy Buds4 в МТС в период предзаказа:
— Galaxy Buds4 — 14 490 рублей;
— Galaxy Buds4 Pro — 19 990 рублей.
"Прошлогодний предзаказ на линейку S25 оказался самым высоким за последние три года — он превысил показатели 2024 года в пять раз. Мы ожидаем, что S26 с её улучшенными функциями продолжит эту тенденцию и станет одной из самых популярных новинок года", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.