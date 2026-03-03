16+
Предзаказ на все модели Samsung Galaxy S26 стал доступен жителям Самарской области

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема МТС сообщает, о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4. Клиенты МТС в Самарской области получат скидку до 20 тыс. рублей в зависимости от модели и конфигурации смартфона.

Фото: предоставлено МТС

МТС одной из первых в России представила Samsung Galaxy S26 широкой публике. Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах.

Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа:

— S26 12+256GB — 89 990 рублей;

— S26 12+512GB — 104 990 рублей;

— S26+ 12+256GB — 104 990 рублей;

— S26+ 12+512GB — 119 990 рублей;

— S26 Ultra 12+256GB — 124 990 рублей;

— S26 Ultra 12+512GB — 144 990 рублей;

— S26 Ultra 16+1TB — 189 990 рублей.

Предзаказ на новинки продлится до 6 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами, а также выгода до 20 тыс. рублей.

Стоимость Samsung Galaxy Buds4 в МТС в период предзаказа:

— Galaxy Buds4 — 14 490 рублей;

— Galaxy Buds4 Pro — 19 990 рублей.

"Прошлогодний предзаказ на линейку S25 оказался самым высоким за последние три года — он превысил показатели 2024 года в пять раз. Мы ожидаем, что S26 с её улучшенными функциями продолжит эту тенденцию и станет одной из самых популярных новинок года", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Гид потребителя

