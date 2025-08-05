Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Электричку от Самары до аэропорта Курумоч планируют запустить в 2028 году. Это следует из презентации заместителя начальника Куйбышевской железной дороги - начальника службы пассажирских перевозок Алексея Ситникова, представленной во вторник, 5 августа, на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".

Напомним, электричка из Самары до Курумоча ходила в 2016–2018 гг., при этом, чтобы добраться от станции до самого аэропорт, необходимо было пересаживаться на автобус.

Озвучивалось, что для заезда поездов в аэропорт необходимо построить железнодорожные пути для заезда из Тольятти и Самары, а также посадочную платформу у пассажирского терминала. Эти работы планируется провести в рамках проекта "Организация пассажирского сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное" общей стоимостью в 19,8 млрд руб. в ценах 2022 года. Пока финансирование не выделено.

из презентации Алексея Ситникова

При этом в презентации Алексея Ситникова сообщается, что из Самары в аэропорт электрички начнут заезжать в 2028 году. Подробностей он не привел.