Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Электричку от Самары до аэропорта Курумоч планируют запустить в 2028 году. Это следует из презентации заместителя начальника Куйбышевской железной дороги - начальника службы пассажирских перевозок Алексея Ситникова, представленной во вторник, 5 августа, на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".
Напомним, электричка из Самары до Курумоча ходила в 2016–2018 гг., при этом, чтобы добраться от станции до самого аэропорт, необходимо было пересаживаться на автобус.
Озвучивалось, что для заезда поездов в аэропорт необходимо построить железнодорожные пути для заезда из Тольятти и Самары, а также посадочную платформу у пассажирского терминала. Эти работы планируется провести в рамках проекта "Организация пассажирского сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное" общей стоимостью в 19,8 млрд руб. в ценах 2022 года. Пока финансирование не выделено.
При этом в презентации Алексея Ситникова сообщается, что из Самары в аэропорт электрички начнут заезжать в 2028 году. Подробностей он не привел.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.